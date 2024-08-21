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    Карацев легко выйдет в финал квалификации US Open?

    Карацев — Полманс. Ставка (к. 1.96) и прогноз на US Open 21 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Полманс
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против австралийца Марка Полманса во втором раунде квалификации Открытого чемпионата США. Матч пройдет в Нью-Йорке 21 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Полманс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карацев

    Вопреки нашим тревожным ожиданиям, Аслан все-таки прошел первый раунд отбора на американском мэйджоре.

    Карацев одержал уверенную победу над французом Энцо Куако — 6:3, 6:1.

    Интересно, что матч продолжался всего лишь 58 минут. Карацев тотально доминировал в обеих партиях, что стало приятным сюрпризом на фоне его недавних результатов.

    Особенно понравились его уверенность на приеме. Карацев реализовал пять брейк-пойнтов из 11-ти.

    Прогнозы на теннис

    Но при этом не будем забывать, что Куако — всего лишь 197-я ракетка мира. Поэтому пока не стоит сильно обольщаться.

    Полманс

    Австралийский теннисист начал эту неделю в статусе всего лишь 202-й ракетки мира.

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    • Полманс тоже легко прошел первый раунд отбора, разгромив еще одного представителя Франции — Маттео Мартино (6:1, 6:1).

    В конце июля Марк выиграл один матч на «челленджере» в Чикаго, после чего не смог пройти квалификацию в Вашингтоне и в Кэри.

    Полманс в текущем сезоне выиграл на харде семь матчей из 19-ти.

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    В шести из семи предыдущих сезонов 27-летний Полманс не смог пробиться в основную сетку US Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Полманса букмекеры предлагают за 3.98.

    Прогноз: если что, в этом году Аслан еще ни разу не выигрывал два матча подряд, поэтому не надо спешить с выводами. От Карацева всегда надо ждать каких-то «сюрпризов».

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.

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    Карацев — Полманс. Ставка (к. 1.96) и прогноз на US Open 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Карацев — Полманс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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