Карацев
Вопреки нашим тревожным ожиданиям, Аслан все-таки прошел первый раунд отбора на американском мэйджоре.
Карацев одержал уверенную победу над французом Энцо Куако — 6:3, 6:1.
Интересно, что матч продолжался всего лишь 58 минут. Карацев тотально доминировал в обеих партиях, что стало приятным сюрпризом на фоне его недавних результатов.
Особенно понравились его уверенность на приеме. Карацев реализовал пять брейк-пойнтов из 11-ти.
Но при этом не будем забывать, что Куако — всего лишь 197-я ракетка мира. Поэтому пока не стоит сильно обольщаться.
Полманс
Австралийский теннисист начал эту неделю в статусе всего лишь 202-й ракетки мира.
Полманс тоже легко прошел первый раунд отбора, разгромив еще одного представителя Франции — Маттео Мартино (6:1, 6:1).
В конце июля Марк выиграл один матч на «челленджере» в Чикаго, после чего не смог пройти квалификацию в Вашингтоне и в Кэри.
Полманс в текущем сезоне выиграл на харде семь матчей из 19-ти.
В шести из семи предыдущих сезонов 27-летний Полманс не смог пробиться в основную сетку US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Полманса букмекеры предлагают за 3.98.
Прогноз: если что, в этом году Аслан еще ни разу не выигрывал два матча подряд, поэтому не надо спешить с выводами. От Карацева всегда надо ждать каких-то «сюрпризов».
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.