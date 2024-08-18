Дрейпер
Джек минувшей ночью одержал волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом — 5:7, 6:4, 6:4.
Британцу повезло, в отличие от канадца, ему не пришлось играть в один день сразу два матча.
Оже-Альяссим перед встречей с Дрейпером выиграл у Каспера Рууда. Несмотря на то, что игра с норвежцем получилась далеко не самой сложной, это все равно в итоге сказалось на его действиях в ключевых моментах следующего матча.
В общем, Дрейперу действительно чуть-чуть повезло — против уставшего соперника всегда легче играть.
Правда, также стоит отметить, что перед этим первая ракетка Великобритании одержал волевую победу над греком Стефаносом Циципасом — 3:6, 6:4, 7:5.
Руне
Хольгер тем временем начал турнир с волевой победы над Маттео Берреттини — 2:6, 6:1, 6:4.
После этого датчанин выиграл у Нуну Боржеша — 6:3, 7:6. По ходу матча Руне получил тепловой удар — пришлось даже измерять давление и проверять уровень сахара в крови.
В третьем раунде Руне настраивался на встречу с Карлосом Алькарасом, но в итоге его соперником стал Гаэль Монфис.
Вопреки всем ожиданиям, Алькарас проиграл 37-летнему французу, после чего заявил, что это был худший матч в его карьере.
У Руне тоже были проблемы в начале матча с Монфисом, но в итоге ему удалось совершить камбэк — 3:6, 6:3, 6:4. Гаэлю все-таки уже нелегко проводить по два матча в день против соперников, которым едва за 20.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.26, победу Руне букмекеры предлагают за 1.64.
Прогноз: максимально непредсказуемая игра в плане исхода. Здесь действительно может случиться все что угодно, поэтому есть смысл рассмотреть ставки на тоталы.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.