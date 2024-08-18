Британец Джек Дрейпер сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 18 августа, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек минувшей ночью одержал волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом — 5:7, 6:4, 6:4.

Британцу повезло, в отличие от канадца, ему не пришлось играть в один день сразу два матча.

Оже-Альяссим перед встречей с Дрейпером выиграл у Каспера Рууда. Несмотря на то, что игра с норвежцем получилась далеко не самой сложной, это все равно в итоге сказалось на его действиях в ключевых моментах следующего матча.

В общем, Дрейперу действительно чуть-чуть повезло — против уставшего соперника всегда легче играть.

Прогнозы на теннис

Правда, также стоит отметить, что перед этим первая ракетка Великобритании одержал волевую победу над греком Стефаносом Циципасом — 3:6, 6:4, 7:5.

Руне

Хольгер тем временем начал турнир с волевой победы над Маттео Берреттини — 2:6, 6:1, 6:4.

После этого датчанин выиграл у Нуну Боржеша — 6:3, 7:6. По ходу матча Руне получил тепловой удар — пришлось даже измерять давление и проверять уровень сахара в крови.

В третьем раунде Руне настраивался на встречу с Карлосом Алькарасом, но в итоге его соперником стал Гаэль Монфис.

Вопреки всем ожиданиям, Алькарас проиграл 37-летнему французу, после чего заявил, что это был худший матч в его карьере.

У Руне тоже были проблемы в начале матча с Монфисом, но в итоге ему удалось совершить камбэк — 3:6, 6:3, 6:4. Гаэлю все-таки уже нелегко проводить по два матча в день против соперников, которым едва за 20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.26, победу Руне букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: максимально непредсказуемая игра в плане исхода. Здесь действительно может случиться все что угодно, поэтому есть смысл рассмотреть ставки на тоталы.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.