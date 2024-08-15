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    Циципас снова проиграет Дрейперу?

    Дрейпер — Циципас. Ставка (к. 2.41) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2024 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 21:00 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
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    Дрейпер

    Джек в первом круге одержал победу над Хауме Муньяром — 7:5, 3:6, 7:6.

    Вопреки ожиданиям, матч против испанского грунтовика получился максимально сложным. Британцу повезло, что соперник тоже часто ошибался на подаче.

    Такое ощущение, что Дрейпер никак не придет в себя после июньских успехов, когда он взял титул в Штутгарте и обыграл Карлоса Алькараса на турнире в Лондоне.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Дрейпер не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Монреале, сразу проиграв австралийцу Джордану Томпсону со счетом 5:6, 2:6.

    Циципас

    Для Стефаноса турнир тоже начался с тяжелейшего матча. Правда, у него и соперник был куда опаснее — Ян-Леннард Штруфф.

    Грек одержал волевую победу над немецким теннисистом — 4:6, 6:4, 6:3.

    Штруфф взял первый сет, вел с брейком во втором, но Циципас в итоге совершил камбэк.

    Здесь стоит отдельно отметить уверенную игру Циципаса в решающей партии — соперник взял на приеме лишь одно очко.

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    Для Циципаса это был первый матч после сенсационного заявления о том, что он больше не будет работать с отца. Похоже, оба очень устали друг от друга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.54, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: два года назад Стеф проиграл Джеку в Монреале со счетом 5:7, 6:7. Предстоящий матч тоже не будет легкой прогулкой, но мы все-таки считаем, что грек возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 21,5 за 2.41.

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    Дрейпер — Циципас: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. Циципас снова проиграет Дрейперу?
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