Грек Стефанос Циципас сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек в первом круге одержал победу над Хауме Муньяром — 7:5, 3:6, 7:6.

Вопреки ожиданиям, матч против испанского грунтовика получился максимально сложным. Британцу повезло, что соперник тоже часто ошибался на подаче.

Такое ощущение, что Дрейпер никак не придет в себя после июньских успехов, когда он взял титул в Штутгарте и обыграл Карлоса Алькараса на турнире в Лондоне.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Дрейпер не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Монреале, сразу проиграв австралийцу Джордану Томпсону со счетом 5:6, 2:6.

Циципас

Для Стефаноса турнир тоже начался с тяжелейшего матча. Правда, у него и соперник был куда опаснее — Ян-Леннард Штруфф.

Грек одержал волевую победу над немецким теннисистом — 4:6, 6:4, 6:3.

Штруфф взял первый сет, вел с брейком во втором, но Циципас в итоге совершил камбэк.

Здесь стоит отдельно отметить уверенную игру Циципаса в решающей партии — соперник взял на приеме лишь одно очко.

Для Циципаса это был первый матч после сенсационного заявления о том, что он больше не будет работать с отца. Похоже, оба очень устали друг от друга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.54, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: два года назад Стеф проиграл Джеку в Монреале со счетом 5:7, 6:7. Предстоящий матч тоже не будет легкой прогулкой, но мы все-таки считаем, что грек возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 21,5 за 2.41.