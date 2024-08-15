Армянка Элина Аванесян и латышка Елена Остапенко встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Остапенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Элина Аванесян

На турнир в Цинциннати Аванесян приехала играть уже под флагом Армении, и не России, поэтому со стороны российских поклонников тенниса отношение к ней неоднозначное.

В рамках квалификации к престижному турниру Элине пришлось провести два матча, один из которых она проиграла.

Однако в честной борьбе против канадки Бьянки Андрееску армянская теннисистка заслужила выход в основную сетку турнира.

С Остапенко вполне можно играть за выход во второй круг, однако соперница сильна и не собирается поддаваться.

Елена Остапенко

На протяжении всей своей карьеры Остапенко всегда ходила рядом с топовыми теннисистками, но ей почти всегда что-то мешало по-настоящему зайти в десятку сильнейших.

Прогнозы на теннис

По последним матчам нельзя однозначно определить, в каком состоянии находится теннисистка из Латвии, хоть за четыре последних сыгранных поединка она смогла победить всего лишь раз.

На прошлой неделе в Торонто она смогла обыграть саму Бадосу, которая до этого взяла титул в столице США.

Матч против Аванесян будет интересным, но по общему уровню умений именно Елена является более вероятной победительницей предстоящего поединка.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Аванесян — 2.42, победа Остапенко — 1.58.

Прогноз: Остапенко разберется с изменившей спортивное гражданство спортсменкой

Ставка: Ф2 (-3) за 1.91

Альтернативный прогноз: Затяжной встречи не получится

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.64