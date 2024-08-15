Элина Аванесян (Россия)
Елена Остапенко
Элина Аванесян
На турнир в Цинциннати Аванесян приехала играть уже под флагом Армении, и не России, поэтому со стороны российских поклонников тенниса отношение к ней неоднозначное.
В рамках квалификации к престижному турниру Элине пришлось провести два матча, один из которых она проиграла.
Однако в честной борьбе против канадки Бьянки Андрееску армянская теннисистка заслужила выход в основную сетку турнира.
С Остапенко вполне можно играть за выход во второй круг, однако соперница сильна и не собирается поддаваться.
Елена Остапенко
На протяжении всей своей карьеры Остапенко всегда ходила рядом с топовыми теннисистками, но ей почти всегда что-то мешало по-настоящему зайти в десятку сильнейших.
По последним матчам нельзя однозначно определить, в каком состоянии находится теннисистка из Латвии, хоть за четыре последних сыгранных поединка она смогла победить всего лишь раз.
На прошлой неделе в Торонто она смогла обыграть саму Бадосу, которая до этого взяла титул в столице США.
Матч против Аванесян будет интересным, но по общему уровню умений именно Елена является более вероятной победительницей предстоящего поединка.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Аванесян — 2.42, победа Остапенко — 1.58.
Прогноз: Остапенко разберется с изменившей спортивное гражданство спортсменкой
- 2.01Легечка — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
- 2.07Соболенко — Кочиаретто: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.08Путинцева — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.91
Альтернативный прогноз: Затяжной встречи не получится
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.64