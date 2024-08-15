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    Остапенко имеет больше шансов на успех?

    Аванесян — Остапенко. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч в Цинциннати 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Аванесян — Остапенко
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    Елена Остапенко
    Армянка Элина Аванесян и латышка Елена Остапенко встретятся во втором круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аванесян — Остапенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 15 Августа 2024 года

    Элина Аванесян (Россия)

  • Цинциннати. Женщины
    •  Элина Аванесян (Россия) 18:00 Елена Остапенко

    Елена Остапенко

  • Латвия
    •

    Элина Аванесян

    На турнир в Цинциннати Аванесян приехала играть уже под флагом Армении, и не России, поэтому со стороны российских поклонников тенниса отношение к ней неоднозначное.

    В рамках квалификации к престижному турниру Элине пришлось провести два матча, один из которых она проиграла.

    Однако в честной борьбе против канадки Бьянки Андрееску армянская теннисистка заслужила выход в основную сетку турнира.

    С Остапенко вполне можно играть за выход во второй круг, однако соперница сильна и не собирается поддаваться.

    Елена Остапенко

    На протяжении всей своей карьеры Остапенко всегда ходила рядом с топовыми теннисистками, но ей почти всегда что-то мешало по-настоящему зайти в десятку сильнейших.

    Прогнозы на теннис

    По последним матчам нельзя однозначно определить, в каком состоянии находится теннисистка из Латвии, хоть за четыре последних сыгранных поединка она смогла победить всего лишь раз.

    На прошлой неделе в Торонто она смогла обыграть саму Бадосу, которая до этого взяла титул в столице США.

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    Матч против Аванесян будет интересным, но по общему уровню умений именно Елена является более вероятной победительницей предстоящего поединка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в латышку в этом поединке: победа Аванесян — 2.42, победа Остапенко — 1.58.

    Прогноз: Остапенко разберется с изменившей спортивное гражданство спортсменкой

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.91

    Альтернативный прогноз: Затяжной встречи не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.64

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    Аванесян — Остапенко: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. Остапенко имеет больше шансов на успех?
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