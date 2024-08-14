Россиянка Анастасия Павлюченкова и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Аддад Майа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анастасия Павлюченкова

Последние результаты Павлюченковой не позволяют говорить о её перспективах на синтетических кортах в финальной трети этого сезона.

Но класс и умение играть на харде от россиянки никуда не делись, и только благодаря этим качествам она может проходить первые круги любых соревнований.

С физической подготовкой нужно что-то придумывать, поскольку за последнее время она довольно сильно просела. а отсюда и заметная просадка в результатах по сезону.

На старте турнира в Цинциннати россиянке играть против не совсем здоровой бразильянки Аддад Майа, и пройти по дистанции дальше лучшего шанса придумать просто нельзя.

Беатрис Аддад Майа

За последние семь месяцев Аддад Майа сильно сдала по большинству параметров, и ожидаемо откатилась ближе к концу третьего десятка рейтинга.

Прогнозы на теннис

Беатрис старается делать все возможное, дабы вернуть утраченные позиции, но пока что её это дается с большим трудом.

На последнем старте в Торонто она даже не смогла провести сет в матче против британки Бултер, поэтому есть определённые сомнения, относительно её физического состояния перед началом игры в Цинциннати.

В матче против Павлюченковой будет равнозначный бой, который вполне может вылиться в довольно протяженный поединок.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Павлюченковой — 1.72, победа Аддад Майа — 2.14.

Прогноз: У Анастасии весьма неплохие шансы на успех

Ставка: П1 за 1.72

Альтернативный прогноз: Нас будет ждать дольно продолжительный и упорный матч

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28