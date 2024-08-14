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    Павлюченкова сможет рассчитывать на победу?

    Павлюченкова — Аддад Майа. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч в Цинциннати 14 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Аддад Майа
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Аддад Майа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Анастасия Павлюченкова

    Последние результаты Павлюченковой не позволяют говорить о её перспективах на синтетических кортах в финальной трети этого сезона.

    Но класс и умение играть на харде от россиянки никуда не делись, и только благодаря этим качествам она может проходить первые круги любых соревнований.

    С физической подготовкой нужно что-то придумывать, поскольку за последнее время она довольно сильно просела. а отсюда и заметная просадка в результатах по сезону.

    На старте турнира в Цинциннати россиянке играть против не совсем здоровой бразильянки Аддад Майа, и пройти по дистанции дальше лучшего шанса придумать просто нельзя.

    Беатрис Аддад Майа

    За последние семь месяцев Аддад Майа сильно сдала по большинству параметров, и ожидаемо откатилась ближе к концу третьего десятка рейтинга.

    Прогнозы на теннис

    Беатрис старается делать все возможное, дабы вернуть утраченные позиции, но пока что её это дается с большим трудом.

    На последнем старте в Торонто она даже не смогла провести сет в матче против британки Бултер, поэтому есть определённые сомнения, относительно её физического состояния перед началом игры в Цинциннати.

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    В матче против Павлюченковой будет равнозначный бой, который вполне может вылиться в довольно протяженный поединок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Павлюченковой — 1.72, победа Аддад Майа — 2.14.

    Прогноз: У Анастасии весьма неплохие шансы на успех

    Ставка: П1 за 1.72

    Альтернативный прогноз: Нас будет ждать дольно продолжительный и упорный матч

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28

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    Павлюченкова — Аддад Майа: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 14.08.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова сможет рассчитывать на победу?
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