Анастасия Павлюченкова
Последние результаты Павлюченковой не позволяют говорить о её перспективах на синтетических кортах в финальной трети этого сезона.
Но класс и умение играть на харде от россиянки никуда не делись, и только благодаря этим качествам она может проходить первые круги любых соревнований.
С физической подготовкой нужно что-то придумывать, поскольку за последнее время она довольно сильно просела. а отсюда и заметная просадка в результатах по сезону.
На старте турнира в Цинциннати россиянке играть против не совсем здоровой бразильянки Аддад Майа, и пройти по дистанции дальше лучшего шанса придумать просто нельзя.
Беатрис Аддад Майа
За последние семь месяцев Аддад Майа сильно сдала по большинству параметров, и ожидаемо откатилась ближе к концу третьего десятка рейтинга.
Беатрис старается делать все возможное, дабы вернуть утраченные позиции, но пока что её это дается с большим трудом.
На последнем старте в Торонто она даже не смогла провести сет в матче против британки Бултер, поэтому есть определённые сомнения, относительно её физического состояния перед началом игры в Цинциннати.
В матче против Павлюченковой будет равнозначный бой, который вполне может вылиться в довольно протяженный поединок.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Павлюченковой — 1.72, победа Аддад Майа — 2.14.
Прогноз: У Анастасии весьма неплохие шансы на успех
- 2.32Этчеверри — Арнальди: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.83Долхайд — Таунсенд: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.79Боузкова — Френх: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.72
Альтернативный прогноз: Нас будет ждать дольно продолжительный и упорный матч
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28