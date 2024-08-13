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    Бадоса отпразднует лёгкий успех?

    Стирнс — Бадоса. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Стирнс — Бадоса
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    Паула Бадоса
    Американка Пэйтон Стирнс и испанка Паула Бадоса встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стирнс — Бадоса, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 13 Августа 2024 года

    Пейтон Стернс (США)

  • Цинциннати. Женщины
    •  Пейтон Стернс (США) 18:00 Паула Бадоса-Хиберт

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
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    Пэйтон Стирнс

    Несмотря на то, что Стирнс провалила середину сезона к домашним соревнованиям весной и осенью она готова практически всегда хорошо.

    Этот тезис подтвердило выступление на харде в Торонто, где американка смогла дойти до четвертьфинала, пусть и на двух подряд отказах серьезных теннисисток.

    Подобные подарки судьбы только укрепляют веру Пэйтон в себя, поэтому никто не удивится, если на родных кортах в Цинциннати мыс нова сможет видеть далекое продвижение по дистанции в её исполнении.

    В первом круге играть против обретающей былую форму Бадосы, поэтому придется очень сильно потрудиться, чтобы замахиваться на второй раунд.

    Паула Бадоса

    Мало кто верил, что Бадоса после всех передряг на разных уровнях жизни сможет вернуться к былым результатам.

    Прогнозы на теннис

    Но она сделала это триумфально, забрала себе совсем недавно титул в Вашингтоне, где собрались лучшие из лучших в женском теннисном цехе.

    На соревновании в Торонто испанку всего лишь хватило на один круг, где она смогла одолеть датчанку Таусон. Но затем в трех сетах капитулировала перед латышкой Остапенко.

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    На турнир в Цинциннати у испанки большие планы, тем более она хорошенько отдохнула после вылета с канадского соревнования.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Стирнс — 3.08, победа Бадосы — 1.38.

    Прогноз: Бадоса легко пройдет американку

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.83

    Альтернативный прогноз: Стирнс не сможет навязать сопернице свой теннис

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.10

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    Стирнс — Бадоса: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса отпразднует лёгкий успех?
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