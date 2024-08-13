ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахКогда лопнет саудовский футбольный пузырь? Один из самых амбициозных проектов, кажется, выбрал новый вектор развития Марчин Тыбура и Сергей СпивакСпивак разбил Тыбуру, Яна Сантос одолела Чендлер. Обзор карда UFC Vegas 95 Рахим СтерлингТрансферный дайджест. 6-12 августа
  • 22:12
    • Фабиу Карвалью сменил «Ливерпуль» на «Брентфорд»
    Все новости спорта

    Сможет ли Эмбер переиграть Томпсона?

    Томпсон — Эмбер. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 13 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Юго Эмбер Прогнозы на Джордан Томпсон
    Прогноз и ставки на Томпсон — Эмбер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юго Эмбер
    Австралиец Джордан Томпсон и француз Юго Эмбер в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Томпсон

    Австралийский теннисист после Уимблдона провел на харде уже девять матчей.

    Главным событием для Джордана стал дебют в топ-30. Это случилось в начале августа, вскоре после того, как он дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Вашингтоне.

    Но и это еще не всё: в конце июля Томпсон остановился в шаге от титула в Атланте — в решающем матче представитель Зеленого континента проиграл японцу Есихито Нисиоке.

    На «Мастерсе» в Монреале 30-летний Томпсон начал с классной победы над Джеком Дрейпером, после чего проиграл Саше Звереву со счетом 1:6, 1:6. В матче против немецкого теннисиста у него явно не пошла игра.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Джордан выиграл на харде 17 матчей из 27-ми. В конце февраля он стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе.

    Эмбер

    Юго на «тысячнике» в Монреале тоже прошел только один раунд. После разгромной победы над Артуром Фисом он проиграл португальцу Нуну Боржешу (6:3, 6:7, 6:7).

    Для французского теннисиста это были первые матчи на харде за последние четыре месяца.

    В первой половине сезона Эмбер выиграл два титула на твердом покрытии. В феврале он стал чемпионом в Марселе, а в начале марта взял титул в Дубае.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Ранее в этом году Эмбер не смог пройти первый раунд только на одном хардовом турнире. В Роттердаме Юго неожиданно проиграл финну Эмилю Руусувуори.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.69, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: вполне вероятно, что это будет один из самых интересных матчей первого круга в Цинциннати. Француз и австралиец способны устроить шоу, которое понравится всем нейтральным соперникам.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чжан — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Табило — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шнайдер — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фернандес — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Стирнс — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Плишкова — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Наварро — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мертенс — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Возняцки — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Легечка — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Пайде — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Томпсон — Эмбер: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Эмбер переиграть Томпсона?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры