Австралиец Джордан Томпсон и француз Юго Эмбер в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Томпсон

Австралийский теннисист после Уимблдона провел на харде уже девять матчей.

Главным событием для Джордана стал дебют в топ-30. Это случилось в начале августа, вскоре после того, как он дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Вашингтоне.

Но и это еще не всё: в конце июля Томпсон остановился в шаге от титула в Атланте — в решающем матче представитель Зеленого континента проиграл японцу Есихито Нисиоке.

На «Мастерсе» в Монреале 30-летний Томпсон начал с классной победы над Джеком Дрейпером, после чего проиграл Саше Звереву со счетом 1:6, 1:6. В матче против немецкого теннисиста у него явно не пошла игра.

Прогнозы на теннис

В этом году Джордан выиграл на харде 17 матчей из 27-ми. В конце февраля он стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе.

Эмбер

Юго на «тысячнике» в Монреале тоже прошел только один раунд. После разгромной победы над Артуром Фисом он проиграл португальцу Нуну Боржешу (6:3, 6:7, 6:7).

Для французского теннисиста это были первые матчи на харде за последние четыре месяца.

В первой половине сезона Эмбер выиграл два титула на твердом покрытии. В феврале он стал чемпионом в Марселе, а в начале марта взял титул в Дубае.

Ранее в этом году Эмбер не смог пройти первый раунд только на одном хардовом турнире. В Роттердаме Юго неожиданно проиграл финну Эмилю Руусувуори.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 2.69, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: вполне вероятно, что это будет один из самых интересных матчей первого круга в Цинциннати. Француз и австралиец способны устроить шоу, которое понравится всем нейтральным соперникам.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.99.