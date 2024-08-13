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    Шнайдер не оставит никаких шансов возрастной китаянке

    Шнайдер — Чжан. Ставка (к. 1.94) и прогноз на матч в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Чжан
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер и китаянка Шуай Чжан встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 13 Августа 2024 года

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Уимблдон. Женщины
    •  Диана Шнайдер (Россия) 18:00 Чжан Шуай

    Чжан Шуай

  • Китай
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    Диана Шнайдер

    Этот сезон для Шнайдер является определённо прорывным, хотя определенные позывы в этом направлении мы могли ещё видеть по последней трети прошлого календарного года.

    Россиянка прибавила по всем фронтам, и не сбавляет темп. У неё достаточно сил и умений, чтобы продолжать расти дальше семимильными шагами.

    На прошлой неделе россиянка играла в полуфинале турнира в Торонто, но проиграла американке Пегуле по всем фронтам.

    С заслуженной, но совершенно неконкурентоспособной Шуай у неё не возникнет никаких сложностей.

    Шуай Чжан

    В данный момент времени Чжан Шуай является главной ветеранкой женского большого тенниса, но нужно отдать должное за продолжение карьеры в таком солидном, по меркам большого тенниса, возрасте.

    Прогнозы на теннис

    С начала этого сезона китаянка провела всего лишь пять матчей и не смогла одержать ни одной победы.

    Всего же проигрышная серия Чжан составляет уже 21 (!) матч, а последняя виктория датирована январем 2023 года.

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    С такими результатами на протяжении последних полутора лет рассчитывать на победу в матче против задорной Шнайдер попросту наивно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Шнайдер — 1.05, победа Чжан — 11.00.

    Прогноз: Россиянка хорошо разомнется в предстоящем поединке

    Ставка: Ф1 (-7) за 1.94

    Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 5.25

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    Шнайдер — Чжан: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер не оставит никаких шансов возрастной китаянке
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