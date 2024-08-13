Диана Шнайдер (Россия)
Чжан Шуай
Диана Шнайдер
Этот сезон для Шнайдер является определённо прорывным, хотя определенные позывы в этом направлении мы могли ещё видеть по последней трети прошлого календарного года.
Россиянка прибавила по всем фронтам, и не сбавляет темп. У неё достаточно сил и умений, чтобы продолжать расти дальше семимильными шагами.
На прошлой неделе россиянка играла в полуфинале турнира в Торонто, но проиграла американке Пегуле по всем фронтам.
С заслуженной, но совершенно неконкурентоспособной Шуай у неё не возникнет никаких сложностей.
Шуай Чжан
В данный момент времени Чжан Шуай является главной ветеранкой женского большого тенниса, но нужно отдать должное за продолжение карьеры в таком солидном, по меркам большого тенниса, возрасте.
С начала этого сезона китаянка провела всего лишь пять матчей и не смогла одержать ни одной победы.
Всего же проигрышная серия Чжан составляет уже 21 (!) матч, а последняя виктория датирована январем 2023 года.
С такими результатами на протяжении последних полутора лет рассчитывать на победу в матче против задорной Шнайдер попросту наивно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Шнайдер — 1.05, победа Чжан — 11.00.
Прогноз: Россиянка хорошо разомнется в предстоящем поединке
- 2.10Рублев — Попырин: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 1.76Фернандес — Юань: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.83Стирнс — Бадоса: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-7) за 1.94
Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро
Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 5.25