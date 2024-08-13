Россиянка Диана Шнайдер и китаянка Шуай Чжан встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Чжан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Диана Шнайдер

Этот сезон для Шнайдер является определённо прорывным, хотя определенные позывы в этом направлении мы могли ещё видеть по последней трети прошлого календарного года.

Россиянка прибавила по всем фронтам, и не сбавляет темп. У неё достаточно сил и умений, чтобы продолжать расти дальше семимильными шагами.

На прошлой неделе россиянка играла в полуфинале турнира в Торонто, но проиграла американке Пегуле по всем фронтам.

С заслуженной, но совершенно неконкурентоспособной Шуай у неё не возникнет никаких сложностей.

Шуай Чжан

В данный момент времени Чжан Шуай является главной ветеранкой женского большого тенниса, но нужно отдать должное за продолжение карьеры в таком солидном, по меркам большого тенниса, возрасте.

Прогнозы на теннис

С начала этого сезона китаянка провела всего лишь пять матчей и не смогла одержать ни одной победы.

Всего же проигрышная серия Чжан составляет уже 21 (!) матч, а последняя виктория датирована январем 2023 года.

С такими результатами на протяжении последних полутора лет рассчитывать на победу в матче против задорной Шнайдер попросту наивно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Шнайдер — 1.05, победа Чжан — 11.00.

Прогноз: Россиянка хорошо разомнется в предстоящем поединке

Ставка: Ф1 (-7) за 1.94

Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 15 с коэффициентом 5.25