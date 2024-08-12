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    Самсонова быстро зачехлит Ван?

    Самсонова — Ван. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч в Цинциннати 12 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Ван
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова и китаянка Синьюй Ван встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 12 Августа 2024 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 18:00 Синьюй Ван

    Синьюй Ван

  • Китай
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    Людмила Самсонова

    Многим бы хотелось, чтобы Самсонова играла на порядок лучше, чем это было на прошлой неделе в Торонто, но и четвертьфинал для россиянки вполне себе приличный результат.

    У Людмилы все ещё есть сложности с возобновлением формы после травмы, поэтому её удары не обладают достаточной хлесткостью.

    В Канаде она не смогла пройти соотечественницу Шнайдер, которая в трех сетах смогла зачехлить Людмилу.

    Хочется верить, что тот сход с дистанции разозлит российскую спортсменку ещё больше, поэтому она вполне может не заметить в первом круге Синьюй Ван.

    Синьюй Ван

    Несмотря на то, что Ван всего лишь 22 года, но она может претендовать на серьёзное будущее, даже несмотря на взошедшую звезду Циньвэнь.

    Прогнозы на теннис

    На травяном мэйджоре в Лондоне ей удалось забраться в четвертый круг соревнований, проиграв украинке Свитолиной.

    На Олимпиаде удалось пройти всего лишь один круг, но китаянка и не считается специалисткой по грунту.

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    В матче против не самой оптимальной Самсоновной у неё есть весьма неплохие шансы на то, чтобы выбить россиянку с турнира уже в самом начале дистанции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.39, победа Ван — 3.03.

    Прогноз: Самсонова выглядит более реальной претенденткой на проход по дистанции дальше

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.92

    Альтернативный прогноз: Китаянка не сможет зацепиться за эту игру и потерпит поражение довольно быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.61

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    Самсонова — Ван: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Самсонова быстро зачехлит Ван?
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