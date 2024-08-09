Синнер
В отличие от большинства остальных фаворитов, Янник спокойно выиграл первый матч на этой неделе.
Итальянец одержал уверенную победу над хорватом Борной Чоричем — 6:2, 6:4.
С одной стороны, а чего еще можно было ожидать от первой ракетки мира. Синнер в начале сезона выиграл на харде 20 матчей из 21-го.
Но также не надо забывать, что Синнер перед этим переболел тонзиллитом, из-за которого не смог выступить на олимпийском турнире. Судя по матчу с Чоричем, сейчас он снова в оптимальном состоянии.
Табило
Алехандро тем временем продолжает подтверждать, что он может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии.
В первом круге чилиец одержал уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:4, 6:2.
В следующем матче Табило выиграл с таким же счетом у итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 6:2.
Лучшим результатом Табило на харде в текущем сезоне пока остается победа на январском турнире в новозеландском Окленде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе фаворита. На Табило можно поставить за 9.10.
Прогноз: да, вряд ли Алехандро удивит первую ракетку мира. Весной чилиец обыгрывал на грунте Новака Джоковича (6:2, 6:3), но на харде против Синнера у него действительно мизерные шансы на успех.
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.04.