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    Сможет ли Синнер разгромить Табило?

    Синнер — Табило. Ставка (к. 2.04) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 9 августа 2024 года

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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против чилийца Алехандро Табило в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Синнер

    В отличие от большинства остальных фаворитов, Янник спокойно выиграл первый матч на этой неделе.

    Итальянец одержал уверенную победу над хорватом Борной Чоричем — 6:2, 6:4.

    С одной стороны, а чего еще можно было ожидать от первой ракетки мира. Синнер в начале сезона выиграл на харде 20 матчей из 21-го.

    Прогнозы на теннис

    Но также не надо забывать, что Синнер перед этим переболел тонзиллитом, из-за которого не смог выступить на олимпийском турнире. Судя по матчу с Чоричем, сейчас он снова в оптимальном состоянии.

    Табило

    Алехандро тем временем продолжает подтверждать, что он может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии.

    В первом круге чилиец одержал уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:4, 6:2.

    В следующем матче Табило выиграл с таким же счетом у итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 6:2.

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    Лучшим результатом Табило на харде в текущем сезоне пока остается победа на январском турнире в новозеландском Окленде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе фаворита. На Табило можно поставить за 9.10.

    Прогноз: да, вряд ли Алехандро удивит первую ракетку мира. Весной чилиец обыгрывал на грунте Новака Джоковича (6:2, 6:3), но на харде против Синнера у него действительно мизерные шансы на успех.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.04.

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    Синнер — Табило: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Синнер разгромить Табило?
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