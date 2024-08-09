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    Димитров дожмет Попырина только в третьем сете?

    Димитров — Попырин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 9 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Попырин
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Алексея Попырина в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Попырин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Димитров

    Григор пришлось пропустить из-за травмы несколько недавних турниров, в том числе олимпийский в Париже.

    В течение предыдущего месяца он восстанавливался после надрыва одной из отводящих мышц левой ноги.

    Болгарин получил травму в матче против Даниила Медведева в четвертом круге Уимблдона.

    Но сейчас, судя по первому матчу в Монреале, с ним уже все в порядке. Димитров одержал разгромную победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 6:1, 6:0.

    Прогнозы на теннис

    В первой половине сезона Григор выиграл на харде 15 матчей из 18-ти. Его лучшими результатами на этом покрытии в 2024-м пока остаются победа в австралийском Брисбене и финал на «Мастерсе» в Майами.

    Попырин

    Алексей второй раз в сезоне выиграл не менее двух матчей на «Мастерсе». Первый был в начале апреля, когда он дошел до третьего круга в Монте-Карло.

    На этой неделе теннисист пока не проиграл ни сета и уже успел преподнести сенсацию.

    Во втором круге Попырин одержал победу над Беном Шелтоном — 6:4, 7:6. В отличие от соперника, он не отдал ни гейма на подаче. Более того, у американца не было ни одного брейк-пойнта.

    В первом матче 25-летний Попырин выиграл у чеха Томаша Махача со счетом 6:3, 6:4.

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    Лучшим результатом представителя Зеленого континента на харде в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира в Дохе (Катар).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.33, победу Попырина букмекеры предлагают за 3.34.

    Прогноз: на этот раз Григору, скорее всего, придется как минимум понервничать. Попырин способен навязать борьбу десятой ракетке мира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Димитров — Попырин: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на теннис. Димитров дожмет Попырина только в третьем сете?
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