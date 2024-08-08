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    Сможет ли Рублев обыграть Этчеверри?

    Этчеверри — Рублев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Этчеверри

    Томас в первом раунде одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 7:6, 6:7, 6:2.

    Аргентинец немного удивил чересчур уверенной игрой в решающем сете, причем не только на подаче, но и на приеме.

    Для Этчеверри это был всего лишь седьмой матч на харде в текущем сезоне. На данный момент в 2024-м у него всего лишь три победы на этом покрытии.

    Прогнозы на теннис

    Ну а лучшим результатом пока остается выход в третий круг Australian Open. В Мельбурне Этчеверри обыграл двух возрастных соперников — Гаэля Монфиса и Энди Маррея, который на прошлой неделе завершил карьеру.

    Рублев

    Как и на недавнем турнире в Вашингтоне, в Монреале Андрей тоже попал в число сеяных
    и стартует сразу со второго круга.

    В столице США Рублев снова разочаровал. Поражение от Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале нельзя назвать катастрофой, но все-таки там от него ждали большего — как минимум выхода в полуфинал.

    Перед этим у российского теннисиста были непростые матчи против французов Люки Ван Аша и Артура Риндеркнеша.

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    Но не очень уверенную игру Рублева можно также списать на смену покрытия. До прошлой недели он больше четырех месяцев не играл на харде. Поэтому пока все же не стоит слишком драматизировать.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.88, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: Андрей до сих пор ни разу не играл против этого аргентинца, но мы все равно склонны считать, что у него не будет серьезных проблем в предстоящем матче. Этчеверри опасен, прежде всего, на грунте, а не на харде.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,0) за 1.92.

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    Этчеверри — Рублев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев обыграть Этчеверри?
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