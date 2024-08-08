Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Этчеверри

Томас в первом раунде одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 7:6, 6:7, 6:2.

Аргентинец немного удивил чересчур уверенной игрой в решающем сете, причем не только на подаче, но и на приеме.

Для Этчеверри это был всего лишь седьмой матч на харде в текущем сезоне. На данный момент в 2024-м у него всего лишь три победы на этом покрытии.

Прогнозы на теннис

Ну а лучшим результатом пока остается выход в третий круг Australian Open. В Мельбурне Этчеверри обыграл двух возрастных соперников — Гаэля Монфиса и Энди Маррея, который на прошлой неделе завершил карьеру.

Рублев

Как и на недавнем турнире в Вашингтоне, в Монреале Андрей тоже попал в число сеяных

и стартует сразу со второго круга.

В столице США Рублев снова разочаровал. Поражение от Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале нельзя назвать катастрофой, но все-таки там от него ждали большего — как минимум выхода в полуфинал.

Перед этим у российского теннисиста были непростые матчи против французов Люки Ван Аша и Артура Риндеркнеша.

Но не очень уверенную игру Рублева можно также списать на смену покрытия. До прошлой недели он больше четырех месяцев не играл на харде. Поэтому пока все же не стоит слишком драматизировать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.88, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: Андрей до сих пор ни разу не играл против этого аргентинца, но мы все равно склонны считать, что у него не будет серьезных проблем в предстоящем матче. Этчеверри опасен, прежде всего, на грунте, а не на харде.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,0) за 1.92.