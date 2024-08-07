Представитель Австралии Алексей Попырин сыграет против чеха Томаша Махача в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Попырин

Алексей на прошлой неделе очень достойно выступил на олимийском турнире в Париже.

Теннисист из Австралии выиграл у чилийца Николаса Харри и швейцарца Николаса Харри, после чего уступил Саше Звереву (5:7, 3:6).

Интересно, что перед этим Попырин не смог пройти первый круг в Гамбурге и хорватском Умаге. При этом в первом случае он уступил 155-й ракетке мира Юго Бланше.

Прогнозы на теннис

На харде у Попырина в этом году тоже было несколько неплохих результатов. На февральском турнире в Дохе он дошел до полуфинала, а на «Мастерсе» в Майами — до третьего круга.

Махач

Одним из лучших результатом чешского теннисиста в 2024-м пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

В список успехов можно также добавить третий круг на Australian Open и четвертьфинал в Марселе.

Махач в этом сезоне обыгрывал даже Новака Джоковича. Правда, не на харде, а на грунте — на турнире в Женеве он красиво разобрался с сербом в трехсетовом матче (6:4, 0:6, 6:1).

Махач не очень удачно провел недавние турниры (не прошел первый круг в Умаге и уступил Саше Звереву во втором раунде олимпийского турнира), но недооценивать его точно нельзя.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 2.30, победу Махача букмекеры предлагают за 1.62.

Прогноз: два года назад Томаш обыграл Алексея на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Австралийскому теннисисту будет сложно взять реванш, но при этом нет уверенности и в том, что чех снова остановит Попырина. Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.