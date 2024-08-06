Сонего
Лоренцо сыграет на харде впервые почти за пять месяцев. Ранее в этом году он провел на этом покрытии 12 матчей — одержал четыре победы и потерпел восемь поражений.
Итальянский теннисист не лучшим образом проводит сезон, но благодаря некоторым результатам пока находится недалеко от топ-50.
Летом Сонего выиграл по одному матчу на в Галле, Истбурне и на Уимблдоне, а также дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире в хорватском Умаге.
К слову, турнир в Умаге — единственный на уровне ATP, на котором Сонего в 2024-м прошел дальше второго круга.
Грикспор
Таллон на прошлой неделе дважды проиграл Карлосу Алькарасу на олимпийском турнире.
Сначала нидерландец уступил испанцу в одиночке, а потом вместе с Уэсли Коольхоф — в турнире парного разряде. Во втором случае Алькарас играл вместе с Надалем.
Грикспор достойно провел личный матч против Алькарас. Первый сет не получился, а во втором Карлитос дожал Таллона только на тай-брейке.
На харде лучшим результатом Грикспора в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме.
Также стоит отметить, что в текущем сезоне Грикспор обязательно выигрывал хотя бы матч на всех турнирах с твердым покрытием.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.28, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.63.
Прогноз: у итальянца было заметно больше времени для подготовки к турниру в Монреале. Но в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.18.