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    Сонего и Грикспор проведут затяжной матч?

    Сонего — Грикспор. Ставка (к. 2.18) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 6 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Грикспор
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Грикспор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сонего

    Лоренцо сыграет на харде впервые почти за пять месяцев. Ранее в этом году он провел на этом покрытии 12 матчей — одержал четыре победы и потерпел восемь поражений.

    Итальянский теннисист не лучшим образом проводит сезон, но благодаря некоторым результатам пока находится недалеко от топ-50.

    Летом Сонего выиграл по одному матчу на в Галле, Истбурне и на Уимблдоне, а также дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире в хорватском Умаге.

    Прогнозы на теннис

    К слову, турнир в Умаге — единственный на уровне ATP, на котором Сонего в 2024-м прошел дальше второго круга.

    Грикспор

    Таллон на прошлой неделе дважды проиграл Карлосу Алькарасу на олимпийском турнире.

    Сначала нидерландец уступил испанцу в одиночке, а потом вместе с Уэсли Коольхоф — в турнире парного разряде. Во втором случае Алькарас играл вместе с Надалем.

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    • Грикспор достойно провел личный матч против Алькарас. Первый сет не получился, а во втором Карлитос дожал Таллона только на тай-брейке.

    На харде лучшим результатом Грикспора в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме.

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    Также стоит отметить, что в текущем сезоне Грикспор обязательно выигрывал хотя бы матч на всех турнирах с твердым покрытием.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.28, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: у итальянца было заметно больше времени для подготовки к турниру в Монреале. Но в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.18.

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    Сонего — Грикспор: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на теннис. Сонего и Грикспор проведут затяжной матч?
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