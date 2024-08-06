Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Грикспор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сонего

Лоренцо сыграет на харде впервые почти за пять месяцев. Ранее в этом году он провел на этом покрытии 12 матчей — одержал четыре победы и потерпел восемь поражений.

Итальянский теннисист не лучшим образом проводит сезон, но благодаря некоторым результатам пока находится недалеко от топ-50.

Летом Сонего выиграл по одному матчу на в Галле, Истбурне и на Уимблдоне, а также дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире в хорватском Умаге.

Прогнозы на теннис

К слову, турнир в Умаге — единственный на уровне ATP, на котором Сонего в 2024-м прошел дальше второго круга.

Грикспор

Таллон на прошлой неделе дважды проиграл Карлосу Алькарасу на олимпийском турнире.

Сначала нидерландец уступил испанцу в одиночке, а потом вместе с Уэсли Коольхоф — в турнире парного разряде. Во втором случае Алькарас играл вместе с Надалем.

Грикспор достойно провел личный матч против Алькарас. Первый сет не получился, а во втором Карлитос дожал Таллона только на тай-брейке.

На харде лучшим результатом Грикспора в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме.

Также стоит отметить, что в текущем сезоне Грикспор обязательно выигрывал хотя бы матч на всех турнирах с твердым покрытием.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.28, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: у итальянца было заметно больше времени для подготовки к турниру в Монреале. Но в данном случае есть смысл обойтись без ставок на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.18.