Анна Блинкова
Последние результаты Блинковой не очень радуют, но и безнадеги в них не видно. Несмотря на то, что россиянка проиграла четыре последних матч подряд, но крайний поединок против сербки Данилович получился бодрым, и там россиянка уступила по сумме трех сетов.
На харде в начале году у Анны более, чем приличная статистика, поскольку побед она записала на свой счет больше, чем проигрышей.
На то, чтобы вспомнить игру на синтетике понадобится определенное количество времени, но в поединке против Стирнс её никто не будет гнать вперед.
С американкой есть вполне реальные шансы на итоговый успех, хоть матч и будет проходить почти на территории Стирнс.
Пэйтон Стирнс
Американка Стирнс традиционно хорошо проводит домашние турниры, а особенно если они проводятся на синтетике.
В прошлом сезоне её результаты немного просели на харде, но в целом она любит это покрытие и знает, как на нем добиваться успехов.
При всем этом лучшим по этому сезону результатом американки считается выход в третий круг «Ролан Гаррос», где Пэйтон по итогу проиграла Мирре Андреевой.
В поединке против Блинковой американка видится однозначной фавориткой, но россиянка явно против таких раскладов от букмекеров.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Блинковой — 2.74, победа Стирнс — 1.46.
Прогноз: Стирнс легко заберет победу в предстоящей игре
- 1.80Мария — Костюк: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.88Андрееску — Цуренко: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.72Долхайд — Анисимова: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-4) за 2.00
Альтернативный прогноз: Блинкова не сможет навязать конкурентный теннис
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.55