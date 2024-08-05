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    Блинкова даст бой Стирнс?

    Блинкова — Стирнс. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч в Торонто 05 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Блинкова — Стирнс
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова и американка Пэйтон Стирнс встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Блинкова — Стирнс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Анна Блинкова

    Последние результаты Блинковой не очень радуют, но и безнадеги в них не видно. Несмотря на то, что россиянка проиграла четыре последних матч подряд, но крайний поединок против сербки Данилович получился бодрым, и там россиянка уступила по сумме трех сетов.

    На харде в начале году у Анны более, чем приличная статистика, поскольку побед она записала на свой счет больше, чем проигрышей.

    На то, чтобы вспомнить игру на синтетике понадобится определенное количество времени, но в поединке против Стирнс её никто не будет гнать вперед.

    С американкой есть вполне реальные шансы на итоговый успех, хоть матч и будет проходить почти на территории Стирнс.

    Пэйтон Стирнс

    Американка Стирнс традиционно хорошо проводит домашние турниры, а особенно если они проводятся на синтетике.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом сезоне её результаты немного просели на харде, но в целом она любит это покрытие и знает, как на нем добиваться успехов.

    При всем этом лучшим по этому сезону результатом американки считается выход в третий круг «Ролан Гаррос», где Пэйтон по итогу проиграла Мирре Андреевой.

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    В поединке против Блинковой американка видится однозначной фавориткой, но россиянка явно против таких раскладов от букмекеров.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Блинковой — 2.74, победа Стирнс — 1.46.

    Прогноз: Стирнс легко заберет победу в предстоящей игре

    Ставка: Ф2 (-4) за 2.00

    Альтернативный прогноз: Блинкова не сможет навязать конкурентный теннис

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.55

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    Блинкова — Стирнс: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на теннис. Блинкова даст бой Стирнс?
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