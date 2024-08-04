Итальянец Флавио Коболли сыграет против американца Бена Шелтона в полуфинале турнира в Вашингтоне (США). Матч пройдет 4 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коболли

Итальянский теннисист впервые в сезоне выиграл три подряд матча на харде на уровне основной сетки ATP.

Уже на следующей неделе он может дебютировать в топ-40, если пройдет в финал.

В четвертьфинале Коболли одержал победу над Алексом Микельсеном — 7:5, 3:6, 7:6.

На этот раз Коболли гораздо меньше ошибался на подаче, хотя идеальной его игру все равно сложно назвать.

Прогнозы на теннис

В предыдущих матчах 48-я ракетка мира переиграл бельгийца Давида Гоффена и испанца Алехандро Давидовича-Фокину.

Шелтон

У Бена тем временем в четвертьфинале был самый настоящий матч-триллер против Дениса Шаповалова.

Первый сет американец забрал на тай-брейке, но самое интересное случилось на тай-брейке второй партии.

Шаповалова дисквалифицировали при счете 6:7(5), 6:6(3:6) за неспортивное поведение.

Канадец сорвался на одного из зрителей после неудачного удара. Даже Шелтон подтвердил, что болельщики в течение игры постоянно провоцировали канадца, но супервайзер все равно не изменил своего решения.

В общем, Шелтон стал участником очень нервного матча, но в целом он показал очень приличный теннис.

Перед этим Бен выиграл у молдавского теннисиста Раду Албота и Брэндона Накашимы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.66, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: весной Бен проиграл итальянцу на грунте в Женеве со счетом 6:4, 6:7, 2:6. На харде американец, скорее всего, возьмет реванш, причем уверенно. Фавориту должно хватить двух сетов для выхода в финал.

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в двух сетах за 2.23.