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    Шелтон выйдет в финал в Вашингтоне?

    Коболли — Шелтон. Ставка (к. 2.23) и прогноз на турнир в Вашингтоне 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Шелтон
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    Бен Шелтон
    Итальянец Флавио Коболли сыграет против американца Бена Шелтона в полуфинале турнира в Вашингтоне (США). Матч пройдет 4 августа, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коболли

    Итальянский теннисист впервые в сезоне выиграл три подряд матча на харде на уровне основной сетки ATP.

    Уже на следующей неделе он может дебютировать в топ-40, если пройдет в финал.

    В четвертьфинале Коболли одержал победу над Алексом Микельсеном — 7:5, 3:6, 7:6.

    На этот раз Коболли гораздо меньше ошибался на подаче, хотя идеальной его игру все равно сложно назвать.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих матчах 48-я ракетка мира переиграл бельгийца Давида Гоффена и испанца Алехандро Давидовича-Фокину.

    Шелтон

    У Бена тем временем в четвертьфинале был самый настоящий матч-триллер против Дениса Шаповалова.

    Первый сет американец забрал на тай-брейке, но самое интересное случилось на тай-брейке второй партии.

    Шаповалова дисквалифицировали при счете 6:7(5), 6:6(3:6) за неспортивное поведение.

    Канадец сорвался на одного из зрителей после неудачного удара. Даже Шелтон подтвердил, что болельщики в течение игры постоянно провоцировали канадца, но супервайзер все равно не изменил своего решения.

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    В общем, Шелтон стал участником очень нервного матча, но в целом он показал очень приличный теннис.

    Перед этим Бен выиграл у молдавского теннисиста Раду Албота и Брэндона Накашимы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.66, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: весной Бен проиграл итальянцу на грунте в Женеве со счетом 6:4, 6:7, 2:6. На харде американец, скорее всего, возьмет реванш, причем уверенно. Фавориту должно хватить двух сетов для выхода в финал.

    Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в двух сетах за 2.23.

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    Коболли — Шелтон: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на теннис. Шелтон выйдет в финал в Вашингтоне?
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