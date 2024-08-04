Коболли
Итальянский теннисист впервые в сезоне выиграл три подряд матча на харде на уровне основной сетки ATP.
Уже на следующей неделе он может дебютировать в топ-40, если пройдет в финал.
В четвертьфинале Коболли одержал победу над Алексом Микельсеном — 7:5, 3:6, 7:6.
На этот раз Коболли гораздо меньше ошибался на подаче, хотя идеальной его игру все равно сложно назвать.
В предыдущих матчах 48-я ракетка мира переиграл бельгийца Давида Гоффена и испанца Алехандро Давидовича-Фокину.
Шелтон
У Бена тем временем в четвертьфинале был самый настоящий матч-триллер против Дениса Шаповалова.
Первый сет американец забрал на тай-брейке, но самое интересное случилось на тай-брейке второй партии.
Шаповалова дисквалифицировали при счете 6:7(5), 6:6(3:6) за неспортивное поведение.
Канадец сорвался на одного из зрителей после неудачного удара. Даже Шелтон подтвердил, что болельщики в течение игры постоянно провоцировали канадца, но супервайзер все равно не изменил своего решения.
В общем, Шелтон стал участником очень нервного матча, но в целом он показал очень приличный теннис.
Перед этим Бен выиграл у молдавского теннисиста Раду Албота и Брэндона Накашимы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.66, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.48.
Прогноз: весной Бен проиграл итальянцу на грунте в Женеве со счетом 6:4, 6:7, 2:6. На харде американец, скорее всего, возьмет реванш, причем уверенно. Фавориту должно хватить двух сетов для выхода в финал.
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Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в двух сетах за 2.23.