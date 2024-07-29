10:00День на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том Дэйли — единственный, кто способен противостоять китайцам29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Евгений КузнецовПохоже, история «что если» Евгения Кузнецова подошла к концу Мирра Андреева28 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 22:06
    • «Краснодар» не смог переиграть «Динамо» Мх
  • 22:13
    • Маршан победил в 400 м комплексе в плавании на Олимпиаде, а у женщин Хаске на 100 м баттерфляем
  • 20:57
    • «Алания» уступила «Родине», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Сочи»
    Все новости спорта

    Баэс дожмет Хассана только в третьем круге?

    Баэс — Хассан. Ставка (к. 2.36) и прогноз на олимпийский турнир в Париже 29 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Себастьян БаэсПариж-2024 Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Баэс — Хассан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Баэс
    Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против ливанца Беньямина Хассана во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 29 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Хассан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Баэс

    Себастьян в первом раунде одержал уверенную победу над Тиаго Монтейро — 6:4, 6:3.

    Несмотря на счет, это был не самый легкий матч. Достаточно сказать, что аргентинский теннисист отыграл семь брейк-пойнтов.

    Но также стоит отметить очень уверенную игру Баэса на первой подаче — забрал 86 процентов очков.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Баэс выиграл два титула на грунте — в Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Еще на четырех турнирах он прошел не менее двух раундов.

    Хассан

    Теннисист из Ливана на старте турнира одержал победу над Кристофером Юбэнксом — 6:4, 6:2.

    Хассан продлил серию поражений американца на грунте до семи матчей.

    Лучшим результатом Беньямина на этом покрытии в 2024 году пока остается выход в полуфинал «челленджера» в испанской Жироне. Еще два матча он выиграл на «челленджере» в Мадриде.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом в текущем сезоне 29-летний Хассан до сих пор провел лишь один матч на уровне основной сетки ATP (проиграл хорвату Борне Чоричу в первом круге «Мастерса» в Мадриде).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе фаворита. На Хассана можно поставить за 8.50.

    Прогноз: в прошлом году аргентинец обыграл ливанца в рамках выставочного матча на грунте — 6:4, 6:4. Очевидно, что Баэс снова обыграет Хассана, но не факт, что счет будет разгромным.

    Рекомендуемая ставка: победа Баэса + тотал геймов больше 19,5 за 2.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рууд — Вавассори
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кепфер — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эванс — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ван — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мертенс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Роджерс — Монтгомери
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Таунсенд — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Цуренко — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бадоса — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нгуну — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Баэс — Хассан: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 29.07.2024. Прогнозы на теннис. Баэс дожмет Хассана только в третьем круге?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры