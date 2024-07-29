Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против ливанца Беньямина Хассана во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 29 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Хассан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Баэс

Себастьян в первом раунде одержал уверенную победу над Тиаго Монтейро — 6:4, 6:3.

Несмотря на счет, это был не самый легкий матч. Достаточно сказать, что аргентинский теннисист отыграл семь брейк-пойнтов.

Но также стоит отметить очень уверенную игру Баэса на первой подаче — забрал 86 процентов очков.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Баэс выиграл два титула на грунте — в Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Еще на четырех турнирах он прошел не менее двух раундов.

Хассан

Теннисист из Ливана на старте турнира одержал победу над Кристофером Юбэнксом — 6:4, 6:2.

Хассан продлил серию поражений американца на грунте до семи матчей.

Лучшим результатом Беньямина на этом покрытии в 2024 году пока остается выход в полуфинал «челленджера» в испанской Жироне. Еще два матча он выиграл на «челленджере» в Мадриде.

При этом в текущем сезоне 29-летний Хассан до сих пор провел лишь один матч на уровне основной сетки ATP (проиграл хорвату Борне Чоричу в первом круге «Мастерса» в Мадриде).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе фаворита. На Хассана можно поставить за 8.50.

Прогноз: в прошлом году аргентинец обыграл ливанца в рамках выставочного матча на грунте — 6:4, 6:4. Очевидно, что Баэс снова обыграет Хассана, но не факт, что счет будет разгромным.

Рекомендуемая ставка: победа Баэса + тотал геймов больше 19,5 за 2.36.