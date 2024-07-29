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    Сможет ли Сафиуллин выиграть у Этчеверри?

    Сафиуллин — Этчеверри. Ставка (к. 2.66) и прогноз на олимпийский турнир в Париже 29 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Этчеверри
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 29 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 29 Июля 2024 года

    Роман Сафиуллин (Россия)

  • Париж-2024. Мужчины
    •  Роман Сафиуллин (Россия) 13:00 Томас Этчеверри

    Томас Этчеверри

  • Аргентина
    •

    Сафиуллин

    Роман не перестает удивлять. Может, конечно, кто-то считает иначе, но во втором круге его точно не ждали.

    В первом круге российский теннисист встречался с Алехандро Табило, который в текущем сезоне взял два титул и побеждал самого Новака Джоковича.

    Вопреки ожиданиям, Сафиуллин хватило двух сетов для победы над чилийцем — 6:4, 6:4.

    На этот раз Сафиуллин напомнил, что он действительно порой может конкурировать почти с любым соперником из топ-30.

    Прогнозы на теннис

    В этом матче Роман забрал все геймы на своей подаче (у Табило было всего лишь два брейк-пойнта) и сделал по брейку в каждом сете.

    Этчеверри

    Томас на старте олимпийского турнира одержал победу над Тиаго Сейботом-Уайлдом — 7:6, 6:2.

    Первый сет получился чересчур сложным, более того — на тай-брейке бразилец не реализовал сетбол.

    Ну и после этого соперник просто сдался — вторая партия прошла почти без борьбы. Этчеверри отдал лишь одно очко на своей подаче и спокойно сделал два брейка.

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    Но результат, конечно же, не стал сюрпризом. Этчеверри все-таки уже опытный грунтовик.

    В текущем сезоне он сразу на пяти турнирах на своем любимом покрытии выиграл не менее двух матчей, в том числе на Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.66, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: два года назад Роман спокойно переиграл Томаса на харде в Тель-Авиве — 6:1, 6:4. Понятно, что на грунте будет совсем другой сценарий, но при этом не исключено, что россиянин снова остановит аргентинца. Похоже, Сафиуллину гораздо легче, когда от него ничего не ждут.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.66.

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    Сафиуллин — Этчеверри: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 29.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин выиграть у Этчеверри?
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