Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 29 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сафиуллин

Роман не перестает удивлять. Может, конечно, кто-то считает иначе, но во втором круге его точно не ждали.

В первом круге российский теннисист встречался с Алехандро Табило, который в текущем сезоне взял два титул и побеждал самого Новака Джоковича.

Вопреки ожиданиям, Сафиуллин хватило двух сетов для победы над чилийцем — 6:4, 6:4.

На этот раз Сафиуллин напомнил, что он действительно порой может конкурировать почти с любым соперником из топ-30.

Прогнозы на теннис

В этом матче Роман забрал все геймы на своей подаче (у Табило было всего лишь два брейк-пойнта) и сделал по брейку в каждом сете.

Этчеверри

Томас на старте олимпийского турнира одержал победу над Тиаго Сейботом-Уайлдом — 7:6, 6:2.

Первый сет получился чересчур сложным, более того — на тай-брейке бразилец не реализовал сетбол.

Ну и после этого соперник просто сдался — вторая партия прошла почти без борьбы. Этчеверри отдал лишь одно очко на своей подаче и спокойно сделал два брейка.

Но результат, конечно же, не стал сюрпризом. Этчеверри все-таки уже опытный грунтовик.

В текущем сезоне он сразу на пяти турнирах на своем любимом покрытии выиграл не менее двух матчей, в том числе на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.66, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: два года назад Роман спокойно переиграл Томаса на харде в Тель-Авиве — 6:1, 6:4. Понятно, что на грунте будет совсем другой сценарий, но при этом не исключено, что россиянин снова остановит аргентинца. Похоже, Сафиуллину гораздо легче, когда от него ничего не ждут.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина за 2.66.