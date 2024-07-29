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    Циципас продлит серию побед над Эвансом?

    Эванс — Циципас. Ставка (к. 1.94) и прогноз на олимпийский турнир в Париже 29 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против британца Дэна Эванса во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 29 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 29 Июля 2024 года

    Даниэль Эванс

  • Великобритания
    •  Даниэль Эванс 16:00 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •

    Эванс

    Дэн в первом круге одержал победу над Моэсом Эшарги из Туниса — 6:2, 4:6, 6:2.

    Несмотря на то, что британцу достался соперник из четвертой сотни рейтинга, ему все равно не удалось выиграть в рамках двух сетов.

    Это стало очередным подтверждением, что Эванс по-прежнему находится не в лучшей форме.

    В текущем сезоне бывшая 27-я ракетка мира провел 27 матчей — одержал всего лишь девять побед и потерпел 18 поражений. При этом на уровне ATP 34-летний Эванс в этом году выиграл до сих пор лишь три матча.

    Циципас

    Греку тоже пришлось понервничать на старте турнира. В первом раунде он выиграл у бельгийца Зизу Бергса — 7:6, 1:6, 6:1.

    Первые два сета получились чересчур нервными. В первом соперник вел с брейком и не реализовал сетбол на тай-брейке.

    Но самое главное, что Циципас молниеносно отреагировал на провал во втором сете. В решающем он забрал все геймы на подаче и сделал два брейка.

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    Циципас, похоже, не ожидал такого сопротивления. Но вполне вероятно, что сейчас он не так хорошо подготовлен, как весной. В апреле Стеф стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Циципас спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Эванса можно поставить за 11.00.

    Прогноз: да, совсем не похоже на то, что Эванс сейчас способен конкурировать с соперником из топ-20. К слову, грек спокойно обыграл британца в четырех предыдущих матчах, при этом не отдав ни сета.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса с форой по геймам (-6,0) за 1.94.

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