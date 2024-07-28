Полька Магдалена Френх и болгарка Виктория Томова встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Френх — Томова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Магдалена Френх

На грунте Френх играет в теннис максимально продуктивно, но её класс не позволяет рассчитывать на серьёзные достижения в больших соревнованиях.

Турнир в Чехии, который завершился буквально пару дней назад, нельзя отнести к категории второсортных, но и к элитным его отнести нельзя.

Но на нем Магдалена вышла в финал, где проиграла соотечественнице Линетт, но потренировалась она к старту Олимпиады очень даже неплохо.

В матче против болгарки Томовой примерно равные шансы на успех у обеих соперниц, но у польки последние результаты куда более впечатляющие.

Виктория Томова

На протяжении последнего года Томова заметно прибавила в игре на грунте и старается держать заданный уровень.

Прогнозы на теннис

Во второй части прошлого календарного года она даже на синтетике демонстрировала результаты выше среднего, поэтому в её способностях добиваться результата сомневаться не стоит.

Болгарка также принимала участие на турнире в Праге и выбыла в четвертьфинале, проиграв будущей победительнице турнира Линетт.

С Френх получится равный матч, в котором исход встречи решат случайности. Томова вполне может оказаться во втором круге, если совершит минимум ошибок.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Френх — 1.87, победа Томовой — 1.94.

Прогноз: Магдалена сможет вытащить этот матч на морально-волевых качествах

Ставка: П1 за 1.87

Альтернативный прогноз: Игра затянется на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34