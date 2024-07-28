Магдалена Фрех
Виктория Томова
Магдалена Френх
На грунте Френх играет в теннис максимально продуктивно, но её класс не позволяет рассчитывать на серьёзные достижения в больших соревнованиях.
Турнир в Чехии, который завершился буквально пару дней назад, нельзя отнести к категории второсортных, но и к элитным его отнести нельзя.
Но на нем Магдалена вышла в финал, где проиграла соотечественнице Линетт, но потренировалась она к старту Олимпиады очень даже неплохо.
В матче против болгарки Томовой примерно равные шансы на успех у обеих соперниц, но у польки последние результаты куда более впечатляющие.
Виктория Томова
На протяжении последнего года Томова заметно прибавила в игре на грунте и старается держать заданный уровень.
Во второй части прошлого календарного года она даже на синтетике демонстрировала результаты выше среднего, поэтому в её способностях добиваться результата сомневаться не стоит.
Болгарка также принимала участие на турнире в Праге и выбыла в четвертьфинале, проиграв будущей победительнице турнира Линетт.
С Френх получится равный матч, в котором исход встречи решат случайности. Томова вполне может оказаться во втором круге, если совершит минимум ошибок.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Френх — 1.87, победа Томовой — 1.94.
Прогноз: Магдалена сможет вытащить этот матч на морально-волевых качествах
- 1.87Линетт — Андреева: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.67Шериф — Возняцки: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.78Соррибес-Тормо — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.87
Альтернативный прогноз: Игра затянется на три сета
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34