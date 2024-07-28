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    Пегула выиграет матч за явным преимуществом?

    Пегула — Голубич. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч Олимпиады 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Голубич
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    Джессика Пегула
    Американка Джессика Пегула и швейцарка Виктория Голубич встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 28 июля, начало — в 16:00 мск Ставка и прогноз на матч Пегула — Голубич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Женщины 28 Июля 2024 года

    Джессика Пегула

  • США
    •  Джессика Пегула 16:00 Виктория Голубич

    Виктория Голубич

  • Швейцария
    •

    Джессика Пегула

    Проблемы с формой и мотивацией у Пегулы имелись по ходу этого сезона, но хочется верить, что все они остались позади.

    На «Уимблдоне» американка выступила предельно плохо, вылетев уже во втором круге от китаянки Ван Синьюй.

    При всем этом на последнем сыгранном грунтовом турнире в Чарльстоне Джессика играла аж в полуфинале, но то было ещё в начале апреля.

    Пока что нет никаких предпосылок, что Джессика не сможет преодолеть первый круг престижного старта в столице Франции.

    Виктория Голубич

    Для швейцарки Голубич игры на грунте даются с большим трудом, поскольку она является преимущественно травяной теннисисткой.

    Прогнозы на теннис

    В этом году на глиняном покрытии у швейцарки дела ещё кое-как, а в прошлом так и вовсе все было печально.

    Лучшим результатом по сезону являются три подряд выигранных матчах на турнире в Бирмингеме, но он проходил на траве.

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    В матче против сильной и заряженной Пегулы рассчитывать на победу в матче будет предельно тяжело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победу Пегулы — 1.12, победа Голубич — 6.30.

    Прогноз: Пегула одержит победу в предстоящим подёнке за явным преимуществом

    Ставка: Ф1 (-6) за 1.83

    Альтернативный прогноз: Игра между американкой и швейцаркой не продлится долго

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.34

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