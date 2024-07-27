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    Сможет ли Циципас пройти первый круг на Олимпиаде?

    Бергс — Циципас. Ставка (к. 2.03) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бергс — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 27 Июля 2024 года

    Зизу Бергс (Бельгия)

  • Париж-2024. Мужчины
    •  Зизу Бергс (Бельгия) 16:00 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •

    Бергс

    Зизу в этом году наконец-то прорвался в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 87-й ракетки мира.

    Главным успехом бельгийского теннисиста в текущем сезоне пока остается выход в третий круг Ролан Гаррос.

    Стоит обратить внимание на то, что на парижском мэйджоре Бергс обыграл чилийца Алехандро Табило, одного из лучших теннисистов текущего сезона.

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    Кроме того, на «тысячнике» в Риме 25-летний Бергс взял один сет в матче против Рафаэля Надаля.

    В общем, этот Зизу не так просто, как некоторые думают.

    Циципас

    Стефанос на прошлой неделе провел несколько матчей на турнире в Гштаде, который был одним из этапов его подготовки к Олимпиаде.

    В знаменитой швейцарской деревне грек выиграл у серба Хамада Медьедовича и итальянца Фабио Фоньини, после чего уступил Маттео Берреттини (6:7, 5:7).

    Циципас в этом году мощно провел весеннюю серию турниров на грунте. В апреле он третий раз в карьере стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне.

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    На Ролан Гаррос Циципас проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу. Это выступление тоже сложно назвать провальным.

    На грунте Циципас способен побороться за олимпийскую медаль.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 5.95, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.13.

    Прогноз: в начале года Стефанос выиграл у Зизу на Australian Open. В том матче грек совершил камбэк — 5:7, 6:1, 6:1, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче бельгиец снова заставит фаворита нервничать, но до сенсации вряд ли дойдет.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.

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    Бергс — Циципас: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас пройти первый круг на Олимпиаде?
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