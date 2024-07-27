Грек Стефанос Циципас сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бергс — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бергс

Зизу в этом году наконец-то прорвался в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 87-й ракетки мира.

Главным успехом бельгийского теннисиста в текущем сезоне пока остается выход в третий круг Ролан Гаррос.

Стоит обратить внимание на то, что на парижском мэйджоре Бергс обыграл чилийца Алехандро Табило, одного из лучших теннисистов текущего сезона.

Прогнозы на теннис

Кроме того, на «тысячнике» в Риме 25-летний Бергс взял один сет в матче против Рафаэля Надаля.

В общем, этот Зизу не так просто, как некоторые думают.

Циципас

Стефанос на прошлой неделе провел несколько матчей на турнире в Гштаде, который был одним из этапов его подготовки к Олимпиаде.

В знаменитой швейцарской деревне грек выиграл у серба Хамада Медьедовича и итальянца Фабио Фоньини, после чего уступил Маттео Берреттини (6:7, 5:7).

Циципас в этом году мощно провел весеннюю серию турниров на грунте. В апреле он третий раз в карьере стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне.

На Ролан Гаррос Циципас проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу. Это выступление тоже сложно назвать провальным.

На грунте Циципас способен побороться за олимпийскую медаль.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 5.95, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: в начале года Стефанос выиграл у Зизу на Australian Open. В том матче грек совершил камбэк — 5:7, 6:1, 6:1, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче бельгиец снова заставит фаворита нервничать, но до сенсации вряд ли дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.