Зизу Бергс (Бельгия)
Стефанос Циципас
Бергс
Зизу в этом году наконец-то прорвался в топ-100. Эту неделю он начал в статусе 87-й ракетки мира.
Главным успехом бельгийского теннисиста в текущем сезоне пока остается выход в третий круг Ролан Гаррос.
Стоит обратить внимание на то, что на парижском мэйджоре Бергс обыграл чилийца Алехандро Табило, одного из лучших теннисистов текущего сезона.
Кроме того, на «тысячнике» в Риме 25-летний Бергс взял один сет в матче против Рафаэля Надаля.
В общем, этот Зизу не так просто, как некоторые думают.
Циципас
Стефанос на прошлой неделе провел несколько матчей на турнире в Гштаде, который был одним из этапов его подготовки к Олимпиаде.
В знаменитой швейцарской деревне грек выиграл у серба Хамада Медьедовича и итальянца Фабио Фоньини, после чего уступил Маттео Берреттини (6:7, 5:7).
Циципас в этом году мощно провел весеннюю серию турниров на грунте. В апреле он третий раз в карьере стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло и дошел до финала в Барселоне.
На Ролан Гаррос Циципас проиграл в четвертьфинале Карлосу Алькарасу. Это выступление тоже сложно назвать провальным.
На грунте Циципас способен побороться за олимпийскую медаль.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 5.95, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.13.
Прогноз: в начале года Стефанос выиграл у Зизу на Australian Open. В том матче грек совершил камбэк — 5:7, 6:1, 6:1, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче бельгиец снова заставит фаворита нервничать, но до сенсации вряд ли дойдет.
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Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.03.