Казахстанская спортсменка Юлия Путинцева и украинка Марта Костюк встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Костюк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юлия Путинцева

Мало кто ожидал от Путинцевой позитивных новостей нынешнем летом, но её победа над Свентек стоит всех провальных турниров в её исполнении.

Юлия совершила одну из главных сенсаций текущего сезона в женском теннисе, обыграв польку на «Уимблдоне», но и форма спортсменки из Казахстана была весьма серьезной перед стартом в Лондоне.

До поражения Остапенко в четвертом круге у Путинцевой было восемь побед вряд, но все серии когда-то завершаются.

В матче против молодой украинки Костюк именно Юлия будет фавориткой встречи, но Костюк умеет и знает, как охлаждать пыл своих соперниц.

Марта Костюк

Все ожидают, что Костюк будет демонстрировать куда более содержательные результаты, нежели два последних года, но качественного прорыва по игре пока что не видно.

Прогнозы на теннис

Отдельные элементы игры Марта смогла усовершенствовать, но этого все равно мало для больших побед в женском туре.

За десять последних матчей украинка смогла одержать только две победы, что совсем не впечатляет перед стартом олимпийского розыгрыша.

С Путинцевой будет сложно, но найти ключи к её обороне вполне реально. Тем более она явно подустала за последний месяц, проводя столько матчей почти без отдыха.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в казахстанскую спортсменку в этом поединке: победа Путинцевой — 1.70, победа Костюк — 2.17.

Прогноз: Две примерно равные соперницы по игре, но победа останется за Путинцевой

Ставка: П1 за 1.70

Альтернативный прогноз: Встреча продлится длительное время, и в ней будет сыграно достаточно геймов

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.33