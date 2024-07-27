Бразильянка Беатрис Аддад Майа и француженка Варвара Грачева встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аддад Майа — Грачева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Беатрис Аддад Майа

В текущем сезоне ожидать от Аддад Майа былого тенниса не получается, поскольку травма руки не прошла бесследно.

Хоть сама бразильянка не заявляла публично, что чувствует какой-то дискомфорт при игре, но падение результатов видно невооружённым глазом.

В этом сезоне бразильянка не смогла пробиться дальше третьего круга ни на одном из трех уже прошедших турниров Большого Шлема.

Матч ппервого круга против хозяйки кортов Грачевой не будет легким, а текущая форма Варвары вполне может позволить ей пройти рейтинговую спортсменку.

Варвара Грачева

После того, как Грачева проиграла в четвертом круге на «Ролан Гаррос» Мирре Андреевой в её игре наступил спад, который до сих пор не закончился.

Прогнозы на теннис

Варвара проиграла четыре из пяти последних поединков, но возвращение на парижский грунт вполне способно вернуть её к жизни.

Тем более на грунте французская россиянка любит играть больше всего и собирается порадовать местных поклонников тенниса убедительными результатами.

С Аддад Майа сейчас можно вполне играть и выигрывать, но для этого нужно продемонстрировать волю и стремление к победе.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Аддад Майа — 1.53, победа Грачевой — 2.53.

Прогноз: Несмотря на фаворитский статус, бразильянка одержит победу в предстоящем поединке

Ставка: П2 за 2.53

Альтернативный прогноз: Вполне можно рассчитывать на три сета в этой игре

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43