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    Аддад Майа одолеет неуступчивую Грачеву?

    Аддад Майа — Грачева. Ставка (к. 2.53) и прогноз на матч Олимпиады 27 июля 2024 года

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    Беатрис Аддад Майа
    Бразильянка Беатрис Аддад Майа и француженка Варвара Грачева встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аддад Майа — Грачева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Беатрис Аддад Майа

    В текущем сезоне ожидать от Аддад Майа былого тенниса не получается, поскольку травма руки не прошла бесследно.

    Хоть сама бразильянка не заявляла публично, что чувствует какой-то дискомфорт при игре, но падение результатов видно невооружённым глазом.

    В этом сезоне бразильянка не смогла пробиться дальше третьего круга ни на одном из трех уже прошедших турниров Большого Шлема.

    Матч ппервого круга против хозяйки кортов Грачевой не будет легким, а текущая форма Варвары вполне может позволить ей пройти рейтинговую спортсменку.

    Варвара Грачева

    После того, как Грачева проиграла в четвертом круге на «Ролан Гаррос» Мирре Андреевой в её игре наступил спад, который до сих пор не закончился.

    Прогнозы на теннис

    Варвара проиграла четыре из пяти последних поединков, но возвращение на парижский грунт вполне способно вернуть её к жизни.

    Тем более на грунте французская россиянка любит играть больше всего и собирается порадовать местных поклонников тенниса убедительными результатами.

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    С Аддад Майа сейчас можно вполне играть и выигрывать, но для этого нужно продемонстрировать волю и стремление к победе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Аддад Майа — 1.53, победа Грачевой — 2.53.

    Прогноз: Несмотря на фаворитский статус, бразильянка одержит победу в предстоящем поединке

    Ставка: П2 за 2.53

    Альтернативный прогноз: Вполне можно рассчитывать на три сета в этой игре

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43

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    Аддад Майа — Грачева: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на теннис. Аддад Майа одолеет неуступчивую Грачеву?
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