Беатрис Аддад Майа
В текущем сезоне ожидать от Аддад Майа былого тенниса не получается, поскольку травма руки не прошла бесследно.
Хоть сама бразильянка не заявляла публично, что чувствует какой-то дискомфорт при игре, но падение результатов видно невооружённым глазом.
В этом сезоне бразильянка не смогла пробиться дальше третьего круга ни на одном из трех уже прошедших турниров Большого Шлема.
Матч ппервого круга против хозяйки кортов Грачевой не будет легким, а текущая форма Варвары вполне может позволить ей пройти рейтинговую спортсменку.
Варвара Грачева
После того, как Грачева проиграла в четвертом круге на «Ролан Гаррос» Мирре Андреевой в её игре наступил спад, который до сих пор не закончился.
Варвара проиграла четыре из пяти последних поединков, но возвращение на парижский грунт вполне способно вернуть её к жизни.
Тем более на грунте французская россиянка любит играть больше всего и собирается порадовать местных поклонников тенниса убедительными результатами.
С Аддад Майа сейчас можно вполне играть и выигрывать, но для этого нужно продемонстрировать волю и стремление к победе.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в бразильянку в этом поединке: победа Аддад Майа — 1.53, победа Грачевой — 2.53.
Прогноз: Несмотря на фаворитский статус, бразильянка одержит победу в предстоящем поединке
- 1.88Кочаретто — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.82Гарсия — Кристиан: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 5.45Хабиб — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Ставка: П2 за 2.53
Альтернативный прогноз: Вполне можно рассчитывать на три сета в этой игре
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43