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    Сможет ли Рублев выиграть у Серундоло?

    Рублев — Серундоло. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Умаге 26 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Серундоло
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в полуфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 26 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 26 Июля 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 18:00 Франсиско Черундоло

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •

    Рублев

    Андрей четвертый раз в сезоне дошел до полуфинала. В двух предыдущих случаях он в итоге взял титул.

    В четверг российский теннисист одержал волевую победу над Фабианом Марожаном — 5:7, 6:3, 6:2.

    В первом сете Рублев вел 5:2, но потом позволил венгру взять пять геймов подряд. К счастью, история завершилась хэппи-эндом.

    Прогнозы на теннис

    В первом матче на этой неделе Рублев выиграл у аргентинца Камило Уго Карабелли (6:4, 7:5).

    Серундоло

    Аргентинский теннисист в первом матче спокойно переиграл хорвата Матея Додига — 6:3, 6:4.

    В четвертьфинале Серундоло одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 2:6, 7:6.

    В решающем сете Серундоло продемонстрировал почти идеальный теннис на своей подаче — соперник взял на приеме лишь шесть очков.

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    В текущем сезоне Франсиско еще ни разу не доходил до финала. Среди его лучших результатов в 2024-м — полуфинал в Рио-де-Жанейро и четвертьфинал на «Мастерсе» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.56, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: два года назад Андрей уступил аргентинцу в Гамбурге, а в 2023-м с трудом выиграл у него в Бостаде.

    Скорее всего, в предстоящем матче у Рублева снова будут проблемы. На этот раз его ждет встреча с опасным соперником.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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