Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в полуфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 26 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей четвертый раз в сезоне дошел до полуфинала. В двух предыдущих случаях он в итоге взял титул.

В четверг российский теннисист одержал волевую победу над Фабианом Марожаном — 5:7, 6:3, 6:2.

В первом сете Рублев вел 5:2, но потом позволил венгру взять пять геймов подряд. К счастью, история завершилась хэппи-эндом.

Прогнозы на теннис

В первом матче на этой неделе Рублев выиграл у аргентинца Камило Уго Карабелли (6:4, 7:5).

Серундоло

Аргентинский теннисист в первом матче спокойно переиграл хорвата Матея Додига — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Серундоло одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 2:6, 7:6.

В решающем сете Серундоло продемонстрировал почти идеальный теннис на своей подаче — соперник взял на приеме лишь шесть очков.

В текущем сезоне Франсиско еще ни разу не доходил до финала. Среди его лучших результатов в 2024-м — полуфинал в Рио-де-Жанейро и четвертьфинал на «Мастерсе» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.56, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.43.

Прогноз: два года назад Андрей уступил аргентинцу в Гамбурге, а в 2023-м с трудом выиграл у него в Бостаде.

Скорее всего, в предстоящем матче у Рублева снова будут проблемы. На этот раз его ждет встреча с опасным соперником.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.