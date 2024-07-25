Лайович
Сербский теннисист в предыдущем раунде одержал победу над Флавио Коболли — 7:6, 7:6.
В этом матче оба теннисиста не лучшим образом проводили геймы на собственной подаче. Например, во второй партии Душан вел 5:2 с двумя брейками, но в итоге с трудом переиграл итальянца на тай-брейке.
В первом матче 34-летний Лайович выиграл у австрийца Филипа Мизолича — 6:4, 3:6, 6:2.
Лайович в текущем сезоне до сих пор смог выиграть больше двух матчей только на турнире в Барселоне.
Музетти
Лоренцо попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В среду итальянский теннисист одержал победу над аргентинцем Марко Трунжеллити — 6:4, 6:3.
Несмотря на то, что для Музетти это был первый матч после Уимблдона, он спокойно подтвердил статус явного фаворита.
Вполне вероятно, что на этой неделе 22-летний Музетти планирует побороться за титул.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 2.92, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: итальянец дважды обыграл серба в 2022-м — сначала на грунте в Гамбурге, а потом на харде в Цинциннати. Рискнем предположить, что на этот раз Лоренцо тоже остановит опытного Лайовича.
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Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.