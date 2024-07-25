Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против серба Душана Лайовича в четвертьфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 25 июля, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лайович

Сербский теннисист в предыдущем раунде одержал победу над Флавио Коболли — 7:6, 7:6.

В этом матче оба теннисиста не лучшим образом проводили геймы на собственной подаче. Например, во второй партии Душан вел 5:2 с двумя брейками, но в итоге с трудом переиграл итальянца на тай-брейке.

В первом матче 34-летний Лайович выиграл у австрийца Филипа Мизолича — 6:4, 3:6, 6:2.

Прогнозы на теннис

Лайович в текущем сезоне до сих пор смог выиграть больше двух матчей только на турнире в Барселоне.

Музетти

Лоренцо попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В среду итальянский теннисист одержал победу над аргентинцем Марко Трунжеллити — 6:4, 6:3.

Несмотря на то, что для Музетти это был первый матч после Уимблдона, он спокойно подтвердил статус явного фаворита.

Вполне вероятно, что на этой неделе 22-летний Музетти планирует побороться за титул.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 2.92, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: итальянец дважды обыграл серба в 2022-м — сначала на грунте в Гамбурге, а потом на харде в Цинциннати. Рискнем предположить, что на этот раз Лоренцо тоже остановит опытного Лайовича.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.