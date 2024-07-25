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    Музетти на этот раз проиграет Лайовичу?

    Лайович — Музетти. Ставка (к. 2.16) и прогноз на турнир в Умаге 25 июля 2024 года

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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против серба Душана Лайовича в четвертьфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 25 июля, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лайович — Музетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Лайович

    Сербский теннисист в предыдущем раунде одержал победу над Флавио Коболли — 7:6, 7:6.

    В этом матче оба теннисиста не лучшим образом проводили геймы на собственной подаче. Например, во второй партии Душан вел 5:2 с двумя брейками, но в итоге с трудом переиграл итальянца на тай-брейке.

    В первом матче 34-летний Лайович выиграл у австрийца Филипа Мизолича — 6:4, 3:6, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Лайович в текущем сезоне до сих пор смог выиграть больше двух матчей только на турнире в Барселоне.

    Музетти

    Лоренцо попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В среду итальянский теннисист одержал победу над аргентинцем Марко Трунжеллити — 6:4, 6:3.

    Несмотря на то, что для Музетти это был первый матч после Уимблдона, он спокойно подтвердил статус явного фаворита.

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    Вполне вероятно, что на этой неделе 22-летний Музетти планирует побороться за титул.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 2.92, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: итальянец дважды обыграл серба в 2022-м — сначала на грунте в Гамбурге, а потом на харде в Цинциннати. Рискнем предположить, что на этот раз Лоренцо тоже остановит опытного Лайовича.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 19,5 за 2.16.

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    Лайович — Музетти: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на теннис. Музетти на этот раз проиграет Лайовичу?
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