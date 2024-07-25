Россиянин Андрей Рублев сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 25 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Марожан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей в первом матче одержал победу над Камило Уго Карабельи — 6:4, 7:5.

Самое главное — россиянин прервал неприятную серию из четыре поражений, которая началась еще на Ролан Гаррос.

Как раз перед матчем с аргентинцем Рублев рассказал о недавней встрече с Маратом Сафиным, после которой заявил, что «уже есть уверенность, что все будет нормально».

Прогнозы на теннис

Ну и после матча Рублев хвалил себя, а это, как известно, бывает крайне редко. Похоже, разговор с Сафиным действительно пошел на пользу.

Марожан

Фабиан тем временем впервые после мартовского «Мастерса» в Майами выиграл два матча подряд.

В первом круге венгерский теннисист одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:4, 4:6, 7:6.

Третий сет превратился в самый настоящий триллер: Марожан вел 5:2, не реализовал сетбол, потом отыграл у соперника подачу на матч при 5:6 и матчбол на тай-брейке.

В следующем матче Марожан переиграл бразильца Тиаго Монтейро — 6:2, 7:6. Здесь уже было не так эмоционально.

В текущем сезоне Фабин провел на грунте 13 матчей, в которых одержал шесть побед.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.38, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.05.

Прогноз: кажется, на Андрея очень правильно подействовали слова Сафина — в его игре и комментариях наконец-то можно было заметить проблески спокойствия, которого ему так не хватало в первой половине сезона.

В общем, наше мнение — Рублев снова порадует. Возможно, в предстоящем матче ему тоже хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.01.