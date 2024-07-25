Рублев
Андрей в первом матче одержал победу над Камило Уго Карабельи — 6:4, 7:5.
Самое главное — россиянин прервал неприятную серию из четыре поражений, которая началась еще на Ролан Гаррос.
Как раз перед матчем с аргентинцем Рублев рассказал о недавней встрече с Маратом Сафиным, после которой заявил, что «уже есть уверенность, что все будет нормально».
Ну и после матча Рублев хвалил себя, а это, как известно, бывает крайне редко. Похоже, разговор с Сафиным действительно пошел на пользу.
Марожан
Фабиан тем временем впервые после мартовского «Мастерса» в Майами выиграл два матча подряд.
В первом круге венгерский теннисист одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:4, 4:6, 7:6.
Третий сет превратился в самый настоящий триллер: Марожан вел 5:2, не реализовал сетбол, потом отыграл у соперника подачу на матч при 5:6 и матчбол на тай-брейке.
В следующем матче Марожан переиграл бразильца Тиаго Монтейро — 6:2, 7:6. Здесь уже было не так эмоционально.
В текущем сезоне Фабин провел на грунте 13 матчей, в которых одержал шесть побед.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.38, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.05.
Прогноз: кажется, на Андрея очень правильно подействовали слова Сафина — в его игре и комментариях наконец-то можно было заметить проблески спокойствия, которого ему так не хватало в первой половине сезона.
В общем, наше мнение — Рублев снова порадует. Возможно, в предстоящем матче ему тоже хватит двух сетов.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.01.