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    Рублев отдаст Марожану не больше пяти геймов?

    Рублев — Марожан. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Умаге 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Марожан
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 25 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Марожан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рублев

    Андрей в первом матче одержал победу над Камило Уго Карабельи — 6:4, 7:5.

    Самое главное — россиянин прервал неприятную серию из четыре поражений, которая началась еще на Ролан Гаррос.

    Как раз перед матчем с аргентинцем Рублев рассказал о недавней встрече с Маратом Сафиным, после которой заявил, что «уже есть уверенность, что все будет нормально».

    Прогнозы на теннис

    Ну и после матча Рублев хвалил себя, а это, как известно, бывает крайне редко. Похоже, разговор с Сафиным действительно пошел на пользу.

    Марожан

    Фабиан тем временем впервые после мартовского «Мастерса» в Майами выиграл два матча подряд.

    В первом круге венгерский теннисист одержал победу над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:4, 4:6, 7:6.

    Третий сет превратился в самый настоящий триллер: Марожан вел 5:2, не реализовал сетбол, потом отыграл у соперника подачу на матч при 5:6 и матчбол на тай-брейке.

    В следующем матче Марожан переиграл бразильца Тиаго Монтейро — 6:2, 7:6. Здесь уже было не так эмоционально.

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    В текущем сезоне Фабин провел на грунте 13 матчей, в которых одержал шесть побед.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.38, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.05.

    Прогноз: кажется, на Андрея очень правильно подействовали слова Сафина — в его игре и комментариях наконец-то можно было заметить проблески спокойствия, которого ему так не хватало в первой половине сезона.

    В общем, наше мнение — Рублев снова порадует. Возможно, в предстоящем матче ему тоже хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.01.

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