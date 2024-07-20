Россиянка Диана Шнайдер и немка Ева Лис встретятся в полуфинале WTA Будапешт. Матч пройдёт 20 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Лис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Российская теннисистка Диана Шнайдер в числе полуфиналисток рейтингового турнира в Будапеште. В 1/4 финала россиянка добилась победы в матче против немки Эллы Зайдель (6:3, 3:6, 6:4). Соперницы на корте провели 1 час и 14 минут.

На протяжении матча Диана Шнайдер выиграла четыре брейк-пойнта, один раз подала навылет и не допустила двойных ошибок.

Выигрышная серия Шнайдер состоит из трёх матчей, помимо победы над Зайдель, Диана Шнайдер также выиграла у соотечественницы Екатерины Макаровой и венгерки Фанни Столлар (6:3, 3:6, 6:4).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 28 место.

Лис

Ева Лис вышла в полуфинал теннисного турнира в Будапеште после того, как одержала победу в поединке против Ребекки Шрамковой из Словакии (4:6, 6:3, 7:6). На корте теннисистки провели 2 часа и 27 минут игрового времени.

По ходу матча теннисистка из Германии один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и выиграла семь тай-брейков.

На турнире в Будапеште Ева Лис также выиграла у американки Бернарды Пера (7:6,4:1). Соперница немецкой теннисистки отказалась дальше играть, таким образом Лис выиграла досрочно. Также Евой Лис была одержана победа в матче против Нади Подороска из Аргентины (6:3,6:0).

В рейтинге WTA Ева Лис занимает 129 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.25, победу Лис букмекеры предлагают за 3.55.

Прогноз: Диана Шнайдер должна без проблем обыгрывать свою соперницу из Германии.

Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-4.5) с коэффициентом 1.80.