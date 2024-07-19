Тиранте
Для Тиаго это на данный момент лушая неделя в карьере — он впервые выиграл два матча подряд на уровне ATP.
В первом круге аргентинский теннисист одержал победу над португальцем Хайме Фарией — 3:6, 6:1, 6:4.
В следующем матче Тиранте сенсационно выиграл у Андрея Рублева — 7:6, 3:6, 6:4.
В решающем сете 23-летний Тиранте, в отличие от восьмой ракетки мира, забрал все геймы на своей подаче и сделал один брейк.
Ранее в этом сезоне Тиаго выигрывал больше двух матчей только на «челленджерах».
Карбальес-Баэна
Испанский теннисист второй раз в сезоне дошел до четвертьфинала на турнире ATP.
Первый был в начале апреля в Марракеше — здесь он уступил в финале Маттео Берреттини.
Во втором раунде Карбальес-Баэна одержал волевую победу над представителем Казахстана Денисом Евсеевым — 2:6, 6:3, 6:2.
Первый сет 54-я ракетка мира провел откровенно слабо, но в следующих партиях у соперника, по сути, не было шансов.
В первом матче Карбальес-Баэна выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 5:7, 7:6, 6:3.
Победная серия Роберто составляет уже семь матчей. На прошлой неделе он взял титул на «челленджере» в Брауншвейге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 2.92, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: очевидно, что этот аргентинец не так прост, как можно было подумать. Рублев уже лично в этом убедился. Есть подозрение, что Тиранте возьмет как минимум сет в этом матче.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.43.