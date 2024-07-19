Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиранте — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Тиранте

Для Тиаго это на данный момент лушая неделя в карьере — он впервые выиграл два матча подряд на уровне ATP.

В первом круге аргентинский теннисист одержал победу над португальцем Хайме Фарией — 3:6, 6:1, 6:4.

В следующем матче Тиранте сенсационно выиграл у Андрея Рублева — 7:6, 3:6, 6:4.

В решающем сете 23-летний Тиранте, в отличие от восьмой ракетки мира, забрал все геймы на своей подаче и сделал один брейк.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Тиаго выигрывал больше двух матчей только на «челленджерах».

Карбальес-Баэна

Испанский теннисист второй раз в сезоне дошел до четвертьфинала на турнире ATP.

Первый был в начале апреля в Марракеше — здесь он уступил в финале Маттео Берреттини.

Во втором раунде Карбальес-Баэна одержал волевую победу над представителем Казахстана Денисом Евсеевым — 2:6, 6:3, 6:2.

Первый сет 54-я ракетка мира провел откровенно слабо, но в следующих партиях у соперника, по сути, не было шансов.

В первом матче Карбальес-Баэна выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 5:7, 7:6, 6:3.

Победная серия Роберто составляет уже семь матчей. На прошлой неделе он взял титул на «челленджере» в Брауншвейге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 2.92, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: очевидно, что этот аргентинец не так прост, как можно было подумать. Рублев уже лично в этом убедился. Есть подозрение, что Тиранте возьмет как минимум сет в этом матче.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.43.