ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКилиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием Нико УильямсЭффект Евро-2024. Есть ли смысл покупать игроков, которые заявили о себе на турнире для сборных? Марко НиколичЛето ЦСКА: ставка на тренерский талант Николича
  • 22:28
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро
  • 21:39
    • Официально: Гринвуд — игрок «Марселя»
    Все новости спорта

    Карбальес-Баэна остановит обидчика Рублева?

    Тиранте — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 2.43) и прогноз на турнир в Бостаде 19 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Тиранте — Карбальес-Баэна
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Карбальес-Баэна
    Испанец Роберто Карбальес-Баэна сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 19 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Тиранте — Карбальес-Баэна, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Тиранте

    Для Тиаго это на данный момент лушая неделя в карьере — он впервые выиграл два матча подряд на уровне ATP.

    В первом круге аргентинский теннисист одержал победу над португальцем Хайме Фарией — 3:6, 6:1, 6:4.

    В следующем матче Тиранте сенсационно выиграл у Андрея Рублева — 7:6, 3:6, 6:4.

    В решающем сете 23-летний Тиранте, в отличие от восьмой ракетки мира, забрал все геймы на своей подаче и сделал один брейк.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Тиаго выигрывал больше двух матчей только на «челленджерах».

    Карбальес-Баэна

    Испанский теннисист второй раз в сезоне дошел до четвертьфинала на турнире ATP.

    Первый был в начале апреля в Марракеше — здесь он уступил в финале Маттео Берреттини.

    Во втором раунде Карбальес-Баэна одержал волевую победу над представителем Казахстана Денисом Евсеевым — 2:6, 6:3, 6:2.

    Первый сет 54-я ракетка мира провел откровенно слабо, но в следующих партиях у соперника, по сути, не было шансов.

    В первом матче Карбальес-Баэна выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 5:7, 7:6, 6:3.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Победная серия Роберто составляет уже семь матчей. На прошлой неделе он взял титул на «челленджере» в Брауншвейге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 2.92, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: очевидно, что этот аргентинец не так прост, как можно было подумать. Рублев уже лично в этом убедился. Есть подозрение, что Тиранте возьмет как минимум сет в этом матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Аванесян — Шмидлова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шрамкова — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ламенс — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Штруфф — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Циципас — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дардери — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Надаль — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Шарма — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аякс — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аустрия — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барракас Сентраль — Ньюэллс Олд Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  5.44
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бельграно — Депортиво Риестра
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тиранте — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 19.07.2024. Прогнозы на теннис. Карбальес-Баэна остановит обидчика Рублева?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры