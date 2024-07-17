Luciano Darderi
Александр Шевченко (Россия)
Дардери
Первым соперником Лучано должен был стать Лоренцо Сонего, который снялся незадолго до матча.
В итоге в первом круге итальянец играл против лаки-лузера Ника Хардта из Доминиканской Республики.
Дардери мощно начал, провалил второй сет, но в третьем снова доминировал — 6:1, 2:6, 6:0.
Для Дардери это уже 35-я победа на грунте в текущем сезоне. Поражений на этом покрытии у него в три раза меньше — 12.
Шевченко
Теннисист из Казахстана в первом круге одержал победу над Рудольфом Моллекером — 6:4, 4:6, 6:4.
Если что, этот немец занимает всего лишь 197-е место в рейтинге, но даже по счету видно, что Шевченко было нелегко.
С другой стороны, в этом нет ничего удивительного, учитывая результаты Шевченко, который не впечатляет на всех покрытиях, не только на грунте.
После февральского турнира в Роттердаме Саша пока ни разу не выигрывал больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.41, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.92.
Прогноз: вполне вероятно, что итальянцу не понадобится даже третий сет — для победы над Шевченко хватит и двух.
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Рекомендуемая ставка: победа Дардери в двух сетах за 2.05.