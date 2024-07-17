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    Сможет ли Шевченко обыграть Дардери?

    Дардери — Шевченко. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Гамбурге 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дардери — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против итальянца Лучано Дардери во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 17 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 17 Июля 2024 года

    Luciano Darderi

  • Гамбург. Мужчины
    •  Luciano Darderi 13:00 Александр Шевченко (Россия)

    Александр Шевченко (Россия)

  • Гамбург. Мужчины
    •

    Дардери

    Первым соперником Лучано должен был стать Лоренцо Сонего, который снялся незадолго до матча.

    В итоге в первом круге итальянец играл против лаки-лузера Ника Хардта из Доминиканской Республики.

    Дардери мощно начал, провалил второй сет, но в третьем снова доминировал — 6:1, 2:6, 6:0.

    Прогнозы на теннис

    Для Дардери это уже 35-я победа на грунте в текущем сезоне. Поражений на этом покрытии у него в три раза меньше — 12.

    Шевченко

    Теннисист из Казахстана в первом круге одержал победу над Рудольфом Моллекером — 6:4, 4:6, 6:4.

    Если что, этот немец занимает всего лишь 197-е место в рейтинге, но даже по счету видно, что Шевченко было нелегко.

    С другой стороны, в этом нет ничего удивительного, учитывая результаты Шевченко, который не впечатляет на всех покрытиях, не только на грунте.

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    После февральского турнира в Роттердаме Саша пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.41, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.92.

    Прогноз: вполне вероятно, что итальянцу не понадобится даже третий сет — для победы над Шевченко хватит и двух.

    Рекомендуемая ставка: победа Дардери в двух сетах за 2.05.

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