Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в первом круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Штрикер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ван де Зандшульп

Ботик на прошлой неделе дошел до финала на грунтовом «челленджере» в немецком Брауншвейге, благодаря чему слегка улучшил свое положение в рейтинге — сейчас он 87-й.

В решающем матче нидерландец проиграл Роберто Карбальесу-Баэне. Здесь, надо признать, у него вообще не пошла игра — 1:6, 3:6.

Из всех остальных матчей можно выделиться разве что встречу с Педро Качином (6:2, 6:7, 6:3) в полуфинале.

Прогнозы на теннис

На уровне ATP ван де Зандшульп выиграл на грунте в этом сезоне всего лишь три матча. Вполне вероятно, что он завершит год за пределами топ-100.

Штрикер

Доминик тем временем продолжает набирать форму после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить первые пять месяцев сезона.

До сих пор в этом году он играл только на траве. В прошлом месяце швейцарский теннисист прошел первый раунд на «челленджере» в Илкли и проиграл на старте турниров в Сербитоне и Ноттингеме.

На Уимблдоне Штрикер потерпел поражение от француза Артура Фиса в матче первого круга.

В предыдущих двух сезонах Штрикер смог пройти первый круг на турнире в Гамбурге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.57, победу Штрикера букмекеры предлагают за 2.41.

Прогноз: ранее пути Ботика и Доминика дважды пересекались в Антверпене. В 2022-м выиграл швейцарец, а в 2023-м — нидерландец.

Штрикер пока явно далек от своей оптимальной формы, и ван де Зандшульпа, скорее всего, воспользуется проблемами соперника.

Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа + тотал геймов больше 19,5 за 2.26.