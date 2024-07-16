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    Ботик воспользуется проблемами Штрикера?

    Ван де Зандшульп — Штрикер. Ставка (к. 2.26) и прогноз на турнир в Гштаде 16 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Штрикер
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    Ботик ван де Зандшульп
    Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в первом круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Штрикер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гштаад. Мужчины 16 Июля 2024 года

    Ботик ван де Зандсхулп

  • Нидерланды
    •  Ботик ван де Зандсхулп 16:00 Dominic Stricker

    Dominic Stricker

  • Гштаад. Мужчины
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    Ван де Зандшульп

    Ботик на прошлой неделе дошел до финала на грунтовом «челленджере» в немецком Брауншвейге, благодаря чему слегка улучшил свое положение в рейтинге — сейчас он 87-й.

    В решающем матче нидерландец проиграл Роберто Карбальесу-Баэне. Здесь, надо признать, у него вообще не пошла игра — 1:6, 3:6.

    Из всех остальных матчей можно выделиться разве что встречу с Педро Качином (6:2, 6:7, 6:3) в полуфинале.

    Прогнозы на теннис

    На уровне ATP ван де Зандшульп выиграл на грунте в этом сезоне всего лишь три матча. Вполне вероятно, что он завершит год за пределами топ-100.

    Штрикер

    Доминик тем временем продолжает набирать форму после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить первые пять месяцев сезона.

    До сих пор в этом году он играл только на траве. В прошлом месяце швейцарский теннисист прошел первый раунд на «челленджере» в Илкли и проиграл на старте турниров в Сербитоне и Ноттингеме.

    На Уимблдоне Штрикер потерпел поражение от француза Артура Фиса в матче первого круга.

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    В предыдущих двух сезонах Штрикер смог пройти первый круг на турнире в Гамбурге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.57, победу Штрикера букмекеры предлагают за 2.41.

    Прогноз: ранее пути Ботика и Доминика дважды пересекались в Антверпене. В 2022-м выиграл швейцарец, а в 2023-м — нидерландец.

    Штрикер пока явно далек от своей оптимальной формы, и ван де Зандшульпа, скорее всего, воспользуется проблемами соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа + тотал геймов больше 19,5 за 2.26.

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