Ботик ван де Зандсхулп
Dominic Stricker
Ван де Зандшульп
Ботик на прошлой неделе дошел до финала на грунтовом «челленджере» в немецком Брауншвейге, благодаря чему слегка улучшил свое положение в рейтинге — сейчас он 87-й.
В решающем матче нидерландец проиграл Роберто Карбальесу-Баэне. Здесь, надо признать, у него вообще не пошла игра — 1:6, 3:6.
Из всех остальных матчей можно выделиться разве что встречу с Педро Качином (6:2, 6:7, 6:3) в полуфинале.
На уровне ATP ван де Зандшульп выиграл на грунте в этом сезоне всего лишь три матча. Вполне вероятно, что он завершит год за пределами топ-100.
Штрикер
Доминик тем временем продолжает набирать форму после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить первые пять месяцев сезона.
До сих пор в этом году он играл только на траве. В прошлом месяце швейцарский теннисист прошел первый раунд на «челленджере» в Илкли и проиграл на старте турниров в Сербитоне и Ноттингеме.
На Уимблдоне Штрикер потерпел поражение от француза Артура Фиса в матче первого круга.
В предыдущих двух сезонах Штрикер смог пройти первый круг на турнире в Гамбурге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.57, победу Штрикера букмекеры предлагают за 2.41.
Прогноз: ранее пути Ботика и Доминика дважды пересекались в Антверпене. В 2022-м выиграл швейцарец, а в 2023-м — нидерландец.
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Штрикер пока явно далек от своей оптимальной формы, и ван де Зандшульпа, скорее всего, воспользуется проблемами соперника.
Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа + тотал геймов больше 19,5 за 2.26.