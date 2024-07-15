Итальянец Маттео Берреттини сыграет против аргентинца Педро Качина в первом круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Качин — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Качин

Педро на минувшей неделе дошел до полуфинала на грунтовом «челленджере» в Брауншвейге.

Для него это, безусловно, успех, учитывая большое количество неудачных результатов в первой половине сезона, по итогам которой он выпал из топ-10.

В Брауншвейге Качин выиграл у Грегуара Баррера, Сумита Нагала и Даниэля Галана. Дальше было поражение от Ботика ван де Зандшульпа (2:6, 7:6, 3:6).

В июне Качин неплохо выступил на «челленджерах» в чешском Простеёве и словацкой Братиславе.

Прогнозы на теннис

При этом на уровне ATP Педро в этом году до сих пор смог пройти первый круг только на одном турнире — на «Мастерсе» в Мадриде.

Берреттини

Маттео несколько месяцев потратил на подготовку к Уимблдону, ради которого пропустил почти всю весеннюю серию турниров на грунте, но в итоге прошел лишь раунд на британском мэйджоре.

Но надо признать, что Берреттини действительно не повезло, поскольку уже во втором круге его соперником стал Янник Синнер (6:7, 6:7, 6:2, 6:7). Несмотря на результат, он достойно провел встречу с первой ракеткой мира.

В середине июня Берреттини дошел до финала в Штутгарте. В решающем матча бывшая шестая ракетка мира проиграл британцу Джеку Дрейперу.

Ну а на грунте главным успехом Маттео в этом году пока остается победа на апрельском турнире в Марракеше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Качина в этом матче можно поставить за 5.10, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: если у итальянца нет проблем с мотивацией (в его случае этого нельзя исключать), он спокойно обыграет аргентинского теннисиста. Но только ему у него действительно есть настрой побороться за что-то серьезное.

Возможно, у Берреттини есть желание повторить свой лучший результат в Гштаде — в 2022-м он дошел здесь до финала.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.94.