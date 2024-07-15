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    Сможет ли Берреттини пройти первый круг в Гштаде?

    Качин — Берреттини. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Гштаде 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Качин — Берреттини
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против аргентинца Педро Качина в первом круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Качин — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Качин

    Педро на минувшей неделе дошел до полуфинала на грунтовом «челленджере» в Брауншвейге.

    Для него это, безусловно, успех, учитывая большое количество неудачных результатов в первой половине сезона, по итогам которой он выпал из топ-10.

    В Брауншвейге Качин выиграл у Грегуара Баррера, Сумита Нагала и Даниэля Галана. Дальше было поражение от Ботика ван де Зандшульпа (2:6, 7:6, 3:6).

    В июне Качин неплохо выступил на «челленджерах» в чешском Простеёве и словацкой Братиславе.

    Прогнозы на теннис

    При этом на уровне ATP Педро в этом году до сих пор смог пройти первый круг только на одном турнире — на «Мастерсе» в Мадриде.

    Берреттини

    Маттео несколько месяцев потратил на подготовку к Уимблдону, ради которого пропустил почти всю весеннюю серию турниров на грунте, но в итоге прошел лишь раунд на британском мэйджоре.

    Но надо признать, что Берреттини действительно не повезло, поскольку уже во втором круге его соперником стал Янник Синнер (6:7, 6:7, 6:2, 6:7). Несмотря на результат, он достойно провел встречу с первой ракеткой мира.

    В середине июня Берреттини дошел до финала в Штутгарте. В решающем матча бывшая шестая ракетка мира проиграл британцу Джеку Дрейперу.

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    Ну а на грунте главным успехом Маттео в этом году пока остается победа на апрельском турнире в Марракеше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Качина в этом матче можно поставить за 5.10, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: если у итальянца нет проблем с мотивацией (в его случае этого нельзя исключать), он спокойно обыграет аргентинского теннисиста. Но только ему у него действительно есть настрой побороться за что-то серьезное.

    Возможно, у Берреттини есть желание повторить свой лучший результат в Гштаде — в 2022-м он дошел здесь до финала.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

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    Качин — Берреттини: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Берреттини пройти первый круг в Гштаде?
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