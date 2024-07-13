Итальянка Лючия Бронцетти сыграет против Синьюй Гао в полуфинале турнира WTA 125 во французском Контрексевиле. Матч пройдет 13 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гао — Бронцетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гао

Китайская теннисистка по итогам недели дебютирует как минимум в топ-170.

В этом году Гао взяла уже три титула на уровне ITF, но во всех случаях — на харде. На этом покрытии она выиграла уже 20 матчей из 23-х (на открытых кортах).

Интересно, что Синьюй не прошла в Контрексевиле квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

В первом круге 26-летняя Гао выиграла у сербки Лолы Радивоевич, а во втором — у бразильянки Лауры Пигосси (это сенсация).

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале представительница Поднебесной остановила француженку Марго Рувруа.

Бронцетти

Лючия впервые в этом году выиграла три матча подряд.

Но также стоит отметить, что в марте итальянка прошла два раунда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и добралась до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Рабате.

На текущем турнире Бронцетти начала с разгромной победы над швейцаркой Симоной Вальтерт.

Во втором раунде бывшая 46-я ракетка мира обыграла украинку Катерину Байндль, а в четвертьфинале — у француженки Эльзы Жакмо.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гао в этом матче можно поставить за 2.76, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: скорее всего, итальянка обыграет китаянку, которая ранее ни разу не играла против таких соперниц, а тем более на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Бронцетти в двух сетах за 2.06.