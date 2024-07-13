ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нейт ДиасТрилогия с Макгрегором или реванш против Эдвардса — что будет дальше с карьерой Диаса? Роберто Морено («Сочи») — самый именитый тренер Первой лигиЛучшая лига мира. Что нас ждет в новом сезоне? Фавориты и аутсайдеры Ламин ЯмальТалант, определяющий эпоху. Может ли Ямаль повторить судьбу Пеле?
  • 19:36
    • «Динамо» и «Спартак» не выявили сильнейшего в товарищеском матче, команда Лички выиграла по пенальти
  • 18:53
    • «Интер» продлил контракт с Симоне Индзаги
  • 18:45
    • Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
  • 17:51
    • В «Манчестер Юнайтед» сообщили о продлении контракта с Эвансом
  • 15:59
    • Илич близок к переходу в «Зенит»
    Все новости спорта

    Бронцетти впервые в сезоне выйдет в финал?

    Гао — Бронцетти. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Контрексевиль 13 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Лючия Бронцетти
    Прогноз и ставки на Гао — Бронцетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лючия Бронцетти
    Итальянка Лючия Бронцетти сыграет против Синьюй Гао в полуфинале турнира WTA 125 во французском Контрексевиле. Матч пройдет 13 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гао — Бронцетти, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гао

    Китайская теннисистка по итогам недели дебютирует как минимум в топ-170.

    В этом году Гао взяла уже три титула на уровне ITF, но во всех случаях — на харде. На этом покрытии она выиграла уже 20 матчей из 23-х (на открытых кортах).

    Интересно, что Синьюй не прошла в Контрексевиле квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

    В первом круге 26-летняя Гао выиграла у сербки Лолы Радивоевич, а во втором — у бразильянки Лауры Пигосси (это сенсация).

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале представительница Поднебесной остановила француженку Марго Рувруа.

    Бронцетти

    Лючия впервые в этом году выиграла три матча подряд.

    Но также стоит отметить, что в марте итальянка прошла два раунда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и добралась до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Рабате.

    На текущем турнире Бронцетти начала с разгромной победы над швейцаркой Симоной Вальтерт.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Во втором раунде бывшая 46-я ракетка мира обыграла украинку Катерину Байндль, а в четвертьфинале — у француженки Эльзы Жакмо.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гао в этом матче можно поставить за 2.76, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: скорее всего, итальянка обыграет китаянку, которая ранее ни разу не играла против таких соперниц, а тем более на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Бронцетти в двух сетах за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.93
  • Прогноз на матч Россия (женщины) — КНДР (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико-ГО
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монако — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тревизан — Ли
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крейчикова — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  4.71
  • Экспресс дня 13 июля
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крузейро — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гао — Бронцетти: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на теннис. Бронцетти впервые в сезоне выйдет в финал?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры