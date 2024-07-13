Гао
Китайская теннисистка по итогам недели дебютирует как минимум в топ-170.
В этом году Гао взяла уже три титула на уровне ITF, но во всех случаях — на харде. На этом покрытии она выиграла уже 20 матчей из 23-х (на открытых кортах).
Интересно, что Синьюй не прошла в Контрексевиле квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.
В первом круге 26-летняя Гао выиграла у сербки Лолы Радивоевич, а во втором — у бразильянки Лауры Пигосси (это сенсация).
В четвертьфинале представительница Поднебесной остановила француженку Марго Рувруа.
Бронцетти
Лючия впервые в этом году выиграла три матча подряд.
Но также стоит отметить, что в марте итальянка прошла два раунда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и добралась до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Рабате.
На текущем турнире Бронцетти начала с разгромной победы над швейцаркой Симоной Вальтерт.
Во втором раунде бывшая 46-я ракетка мира обыграла украинку Катерину Байндль, а в четвертьфинале — у француженки Эльзы Жакмо.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гао в этом матче можно поставить за 2.76, победу Бронцетти букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: скорее всего, итальянка обыграет китаянку, которая ранее ни разу не играла против таких соперниц, а тем более на грунте.
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Рекомендуемая ставка: победа Бронцетти в двух сетах за 2.06.