Свитолина шагнёт в 1/4 финала Уимблдона?

Украинская теннисистка Элина Свитолина и китаянка Синьюй Ван встретятся в четвёртом круге Уимблдона. Матч пройдёт 8 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает борьбу на Уимблдоне, одержав победу в третьем круге над сильной соперницей Онс Жабер из Туниса (6:1, 7:6). Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

По ходу поединка Элина Свитолина один раз подала на вылет, реализовала два брейк-пойнта и не допустила ни одной двойной ошибки.

В этом розыгрыше Уимблдона Свитолина одержала также победы над немкой Юле Нимайер (6:3, 6:4) и полячкой Магда Линетт (7:5, 6:7, 6:3).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге женской теннисной ассоциации Элина Свитолина занимает 21 место.

Ван

Уимблдон продолжает удивлять, в рамках минувшего игрового дня китайская спортсменка Синьюй Ван сотворила сенсанцию, переиграв пятую ракетку планеты Джессику Пегула из США (6:4, 6:7, 6:1). Матч длился 2 часа и 12 минут.

Синьюй Ван в матче против Пегулы реализовала шесть брейк-пойнтов, четыре раза подала навылет мячи и допустила четыре двойные ошибки.

На «мэйджоре» в Лондоне Синьюй Ван также добилась побед в матчах с Хэрриет Дарт из Великобритании (2:6, 7:5, 6:3) и Викторией Томовой (7:6, 3:6, 6:0).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Синьюй Ван занимает 42 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.48, победу Ван букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: Синьюй Ван может поймать кураж после победы над пятой ракеткой мира, однако Свитолина также оказалась сильнее более опытной соперницы из Туниса. Впереди нас ждёт интересное противостояние Свитолиной и Ван, мы предлагаем рискнуть и сыграть в пользу украинской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Фора Свитолиной (-3.5) с коэффициентом 1.88.