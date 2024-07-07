Киз справится с задиристой итальянкой?

Итальянка Ясмина Паолини и американка Мэдисон Киз встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Матч пройдет 07 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Киз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ясмина Паолини

Турнир уже преодолел свой экватор, а Паолини не перестает удивлять теннисную общественность.

Ещё на стадии первого раунда ей пророчили вылет с престижного травяного турнира, а она уже забралась в четвертый круг.

Последняя победа над Андрееску доказывает, что итальянка уже превратилась в около топа и вылетать на ранних стадиях больших турниров будет редко.

В четвёртом круге придется помериться силами с американкой Мэдисон Киз, которая на траве играет просто волшебно.

Мэдисон Киз

Пока что нет никаких предпосылок утверждать, что у Киз есть какие-то проблемы с игрой и достижением необходимого результата.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На пути к четвертой игре на турнире в Британии она не испытала проблем н и в одном мачте. Поскольку во всех встречах было сыграно всего лишь по два сета.

В последнем матче против Костюк американка сделала все возможное, чтобы украинка не могла поднять голову и подумать о развитии собственной атаки.

В матче против Паолини просто не будет, хоть американская спортсменка и является безоговорочной фавориткой предстоящего сражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Паолини — 3.00, победа Киз — 1.40.

Прогноз: Киз одержит победу, пусть и не простую

Ставка: Ф2 (-3) за 1.69

Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три партии

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.46