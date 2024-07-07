Киз справится с задиристой итальянкой?

Жасмин Паолини
Мэдисон Кис
Ясмина Паолини
Турнир уже преодолел свой экватор, а Паолини не перестает удивлять теннисную общественность.
Ещё на стадии первого раунда ей пророчили вылет с престижного травяного турнира, а она уже забралась в четвертый круг.
Последняя победа над Андрееску доказывает, что итальянка уже превратилась в около топа и вылетать на ранних стадиях больших турниров будет редко.
В четвёртом круге придется помериться силами с американкой Мэдисон Киз, которая на траве играет просто волшебно.
Мэдисон Киз
Пока что нет никаких предпосылок утверждать, что у Киз есть какие-то проблемы с игрой и достижением необходимого результата.
На пути к четвертой игре на турнире в Британии она не испытала проблем н и в одном мачте. Поскольку во всех встречах было сыграно всего лишь по два сета.
В последнем матче против Костюк американка сделала все возможное, чтобы украинка не могла поднять голову и подумать о развитии собственной атаки.
В матче против Паолини просто не будет, хоть американская спортсменка и является безоговорочной фавориткой предстоящего сражения.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Паолини — 3.00, победа Киз — 1.40.
Прогноз: Киз одержит победу, пусть и не простую
- 2.07Рыбакина — Калинская: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.99Путинцева — Остапенко: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.70Наварро — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.69
Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три партии
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.46