ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака — нападающий сборной Англии Дневник Евро. Сака спас Англию, Мюльдюр похоронил сборную Турции, а Нидерланды — в полуфинале Сборная АнглииКороче, Евро. 6 июля Хави СимонсНа распутье карьеры. Хави Симонс готов сделать следующий шаг после Евро
  • 23:55
    • Нидерланды обыграли Турцию и пробились в полуфинал Евро-2024
  • 21:43
    • Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024
  • 22:02
    • «Краснодар» одолел «Ростов» в товарищеском матче
  • 20:53
    • Медведев одолел Штруффа и вышел в четвертый круг Уимблдона
  • 20:42
    • Свентек неожиданно проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
  • 20:07
    • «Локомотив» разгромил «Балтику» в товарищеском матче
  • 18:10
    • Калинская переиграла Самсонову и вышла в четвертый круг Уимблдона
    Все новости спорта

    Киз справится с задиристой итальянкой?

    Паолини — Киз. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч четвертого круга «Уимблдона», 07 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на Жасмин Паолини Прогнозы на Мэдисон Киз
    Прогноз и ставки на Паолини — Киз
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мэдисон Киз
    Итальянка Ясмина Паолини и американка Мэдисон Киз встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Матч пройдет 07 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Киз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 07 Июля 2024 года

    Жасмин Паолини

  • Италия
    •  Жасмин Паолини 15:00 Мэдисон Кис

    Мэдисон Кис

  • США
    •

    Ясмина Паолини

    Турнир уже преодолел свой экватор, а Паолини не перестает удивлять теннисную общественность.

    Ещё на стадии первого раунда ей пророчили вылет с престижного травяного турнира, а она уже забралась в четвертый круг.

    Последняя победа над Андрееску доказывает, что итальянка уже превратилась в около топа и вылетать на ранних стадиях больших турниров будет редко.

    В четвёртом круге придется помериться силами с американкой Мэдисон Киз, которая на траве играет просто волшебно.

    Мэдисон Киз

    Пока что нет никаких предпосылок утверждать, что у Киз есть какие-то проблемы с игрой и достижением необходимого результата.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На пути к четвертой игре на турнире в Британии она не испытала проблем н и в одном мачте. Поскольку во всех встречах было сыграно всего лишь по два сета.

    В последнем матче против Костюк американка сделала все возможное, чтобы украинка не могла поднять голову и подумать о развитии собственной атаки.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    В матче против Паолини просто не будет, хоть американская спортсменка и является безоговорочной фавориткой предстоящего сражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Паолини — 3.00, победа Киз — 1.40.

    Прогноз: Киз одержит победу, пусть и не простую

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.69

    Альтернативный прогноз: Встреча растянется на три партии

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.46

    Ещё прогнозы на спорт
    4.00
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фостер — Консейсау
  • Бои
  • Сегодня в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Диас — Масвидаль
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Стивенсон — Арутюнян
  • Бои
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сепеда — Кабрера
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бадоса — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пол — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Пари НН — Нови Пазар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Легенды Белоруссии — Легенды России
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Паолини — Киз: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на теннис. Киз справится с задиристой итальянкой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры