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    Де Минор снова не отдаст ни сета?

    Пуй — Де Минор. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Уимблдон 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пуй — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Люки Пуя в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пуй — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 06 Июля 2024 года

    Лука Пуи

  • Франция
    •  Лука Пуи 13:00 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
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    Пуй

    Люка третий раз в карьере выиграл на британском мэйджоре не менее двух матчей.

    Но если в предыдущих случаях в этом не было ничего удивительного, то сейчас это сенсация.

    Пуй, когда-то занимавший в рейтинге десятое место, после травмы так и не смог вернуться на прежний уровень, поэтому его выступление на текущем турнире не может не удивляться. К слову, в основную сетку француз попал через квалификацию.

    В решающем раунде отбора Пуй выиграл у своего соотечественника Люки Ван Аша — 7:6, 7:5, 6:2.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В первом круге Пуй сначала одержал победу над сербом Ласло Дьере, после чего его соперником стал австралиец Танаси Коккинакис, не сумевший доиграть матч из-за травмы.

    Де Минор

    Алекс тем временем пока не проиграл ни сета на текущем турнире, хотя начало было не самым простым.

    В первом круге Де Минор переиграл своего соотечественника Джеймса Дакворта в трех сетах, в каждом из которых был тай-брейк.

    Зато во втором круге австралийский теннисист спокойно разобрался с испанцем Хауме Муньяром — 6:2, 6:2, 7:5.

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    Лучшим результатом Де Минора на Уимблдоне пока остается четвертый круг в 2022 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет ни малейших сомнений в победе Де Минора. На Пуя в этом матче можно поставить за 11.00.

    Прогноз: что сказать, конечно, австралийцу повезло. Пуй на данном этапе не конкурент для Алекса. Вряд ли в этом матче будет больше трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-7,5) за 1.98.

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    Пуй — Де Минор: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на теннис. Де Минор снова не отдаст ни сета?
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