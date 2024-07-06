Де Минор снова не отдаст ни сета?

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Люки Пуя в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пуй — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пуй

Люка третий раз в карьере выиграл на британском мэйджоре не менее двух матчей.

Но если в предыдущих случаях в этом не было ничего удивительного, то сейчас это сенсация.

Пуй, когда-то занимавший в рейтинге десятое место, после травмы так и не смог вернуться на прежний уровень, поэтому его выступление на текущем турнире не может не удивляться. К слову, в основную сетку француз попал через квалификацию.

В решающем раунде отбора Пуй выиграл у своего соотечественника Люки Ван Аша — 7:6, 7:5, 6:2.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В первом круге Пуй сначала одержал победу над сербом Ласло Дьере, после чего его соперником стал австралиец Танаси Коккинакис, не сумевший доиграть матч из-за травмы.

Де Минор

Алекс тем временем пока не проиграл ни сета на текущем турнире, хотя начало было не самым простым.

В первом круге Де Минор переиграл своего соотечественника Джеймса Дакворта в трех сетах, в каждом из которых был тай-брейк.

Зато во втором круге австралийский теннисист спокойно разобрался с испанцем Хауме Муньяром — 6:2, 6:2, 7:5.

Лучшим результатом Де Минора на Уимблдоне пока остается четвертый круг в 2022 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет ни малейших сомнений в победе Де Минора. На Пуя в этом матче можно поставить за 11.00.

Прогноз: что сказать, конечно, австралийцу повезло. Пуй на данном этапе не конкурент для Алекса. Вряд ли в этом матче будет больше трех сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-7,5) за 1.98.