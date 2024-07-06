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    Сафиуллин второй год подряд выйдет в третий круг Уимблдона?

    Фис — Сафиуллин. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Уимблдон 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против француза Артура Фиса в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 06 Июля 2024 года

    Артур Филс (Франция)

  • Уимблдон. Мужчины
    •  Артур Филс (Франция) 13:00 Роман Сафиуллин (Россия)

    Роман Сафиуллин (Россия)

  • Уимблдон. Мужчины
    •

    Фис

    Артур стал участником одного из самых драматичных матчей второго круга. Там его соперником был Хуберт Хуркач — один из скрытых фаворитов турнира.

    Французский теннисист вел 7:6. 6:4, 2:6 и 9:8 на тай-брейке четвертого сета, когда поляк вынужден был сняться из-за травмы колена.

    Незадолго до этого Хуби совершил эффектный прыжок, пытаясь достать мяч, в результате чего получил неприятное повреждение.

    Но осталось ощущение, что Фис даже без этих обстоятельств был в состоянии обыграть седьмую ракетку мира.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В первом матче 20-летний Фис одержал победу над швейцарцем Домиником Штрикером (6:3, 6:2, 3:6, 6:4).

    Сафиуллин

    Вопреки всем прогнозам и опасениям, Роман второй год подряд выиграл на Уимблдоне не менее двух матчей.

    Правда, для повторения прошлогоднего результата ему надо пройти еще столько же раундов, но самое главное, что он наконец-то выбрался из психологической ямы, куда угодил после серии ужасных результатов этой весной.

    Переломный момент случился в первом круге: Сафиуллин уступал аргентинцу Франсиско Серундоло 0-2 по сетам, но в итоге совершил камбэк. Такая история не могла не добавить уверенности в собственных силах.

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    В следующем матче Сафиуллин выиграл у чеха Томаша Махача — 6:2, 6:4, 5:7, 6:3. Здесь Романа выручила слабая игра соперника на подаче, подарившего ему восемь геймов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.63, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: Роман ранее дважды проиграл французу на харде — в 2022-м на «челленджере» в Лилле и в 2023-м в Марселе.

    Очевидно, что легко не будет, особенно с учетом того, как Фис играл против Хуркача, но и Роман способен удивить соперника на этом покрытии.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.97.

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    Фис — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин второй год подряд выйдет в третий круг Уимблдона?
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