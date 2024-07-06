Сафиуллин второй год подряд выйдет в третий круг Уимблдона?

Артур Филс (Франция)
Роман Сафиуллин (Россия)
Фис
Артур стал участником одного из самых драматичных матчей второго круга. Там его соперником был Хуберт Хуркач — один из скрытых фаворитов турнира.
Французский теннисист вел 7:6. 6:4, 2:6 и 9:8 на тай-брейке четвертого сета, когда поляк вынужден был сняться из-за травмы колена.
Незадолго до этого Хуби совершил эффектный прыжок, пытаясь достать мяч, в результате чего получил неприятное повреждение.
Но осталось ощущение, что Фис даже без этих обстоятельств был в состоянии обыграть седьмую ракетку мира.
В первом матче 20-летний Фис одержал победу над швейцарцем Домиником Штрикером (6:3, 6:2, 3:6, 6:4).
Сафиуллин
Вопреки всем прогнозам и опасениям, Роман второй год подряд выиграл на Уимблдоне не менее двух матчей.
Правда, для повторения прошлогоднего результата ему надо пройти еще столько же раундов, но самое главное, что он наконец-то выбрался из психологической ямы, куда угодил после серии ужасных результатов этой весной.
Переломный момент случился в первом круге: Сафиуллин уступал аргентинцу Франсиско Серундоло 0-2 по сетам, но в итоге совершил камбэк. Такая история не могла не добавить уверенности в собственных силах.
В следующем матче Сафиуллин выиграл у чеха Томаша Махача — 6:2, 6:4, 5:7, 6:3. Здесь Романа выручила слабая игра соперника на подаче, подарившего ему восемь геймов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.63, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.28.
Прогноз: Роман ранее дважды проиграл французу на харде — в 2022-м на «челленджере» в Лилле и в 2023-м в Марселе.
- 2.40Мпетши-Перрикар — Руусувуори: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.05Синнер — Кецманович: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Очевидно, что легко не будет, особенно с учетом того, как Фис играл против Хуркача, но и Роман способен удивить соперника на этом покрытии.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.97.