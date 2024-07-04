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    Сможет ли Хачанов пройти второй круг на Уимблдоне?

    Алис — Хачанов. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Уимблдон 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алис — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Кентена Алиса во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алис — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 04 Июля 2024 года

    Кентен Алис

  • Франция
    •  Кентен Алис 13:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
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    Алис

    Кентен третий год подряд выиграл как минимум один матч на британском мэйджоре.

    В 2023-м француз дошел до третьего раунда, где проиграл будущей первой ракетке мира Яннику Синнеру.

    На этот раз Алис начал с уверенной победы над американцем Кристофером Юбэнксом — 6:4, 6:4, 6:2.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но также стоит отметить, что с учетом квалификации Алис на текущем турнире выиграл уже четыре матча.

    Хачанов

    Карен в первом раунде играл против Аслана Карацева. И надо сказать, что ему, похоже, сильно повезло.

    В начале четвертой партии соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

    Хачанов вел 2-1 по сетам и 2:0 в четвертом, но все равно не было ощущения, что он дожмет Карацева, который играл ни чуть не хуже.

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    В общем, Хачанов во втором раунде, но пока с трудом верится, что он повторит свой лучший результат на Уимблдоне. В 2021-м он дошел здесь до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 2.73, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: у Кентена очень неприятная подача, и Карен, скорее всего, быстро убедится в этом. Россиянин и француз вряд ли ограничатся тремя сетами.

    Рекомендуемая ставка: тотал больше 41,5 за 1.88.

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    Алис — Хачанов: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов пройти второй круг на Уимблдоне?
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