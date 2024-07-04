Сможет ли Хачанов пройти второй круг на Уимблдоне?

Кентен Алис
Карен Хачанов
Алис
Кентен третий год подряд выиграл как минимум один матч на британском мэйджоре.
В 2023-м француз дошел до третьего раунда, где проиграл будущей первой ракетке мира Яннику Синнеру.
На этот раз Алис начал с уверенной победы над американцем Кристофером Юбэнксом — 6:4, 6:4, 6:2.
Но также стоит отметить, что с учетом квалификации Алис на текущем турнире выиграл уже четыре матча.
Хачанов
Карен в первом раунде играл против Аслана Карацева. И надо сказать, что ему, похоже, сильно повезло.
В начале четвертой партии соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы.
Хачанов вел 2-1 по сетам и 2:0 в четвертом, но все равно не было ощущения, что он дожмет Карацева, который играл ни чуть не хуже.
В общем, Хачанов во втором раунде, но пока с трудом верится, что он повторит свой лучший результат на Уимблдоне. В 2021-м он дошел здесь до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алиса в этом матче можно поставить за 2.73, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: у Кентена очень неприятная подача, и Карен, скорее всего, быстро убедится в этом. Россиянин и француз вряд ли ограничатся тремя сетами.
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Рекомендуемая ставка: тотал больше 41,5 за 1.88.