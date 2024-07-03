Наварро сможет доставить сложности Осаке?

Японка Наоми Осака и американка Эмма Наварро встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Наоми Осака

Когда Осака только возвращалась в большую игру в прошлом году, то многие высказывали скептическое мнение относительно её камбэка.

Но японка максимально быстро начала срамить своих скептиков, практически сразу вспомнив, как играть в солидный теннис.

Правда первая игра на «Уимблдоне» получилась скомканной и пришлось играть три сета против не самой сильной француженки Парри.

Хочется верить, что игра против Наварро для азиатки сложится куда проще, но американка умеет удивлять.

Эмма Наварро

На протяжении двух последних сезонов Наварро неизменно прогрессирует, поэтому нет никакого удивления, что она уже входит в двадцатку сильнейших теннисисток мира.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Теннис американки все больше начинает походить на зрелую игру, способную играть различными красками.

В первом круге ей выпало играть против талантливой китаянки Ван Цян, где Эмма продемонстрировала часть свои сильных сторон.

Матч против Осаки видится настоящей проверкой на прочность. Которую Наварро может и не пройти.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в японскую теннисистку в этом поединке: победа Осаки — 1.65, победа Наварро — 2.26.

Прогноз: В этой игре победа останется за Осакой

Ставка: П1 за 1.65

Альтернативный прогноз: Легкой игры не предвидится для обеих соперниц

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.89