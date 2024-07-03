Синнер проиграет Берреттини во втором круге Уимблдона?

Итальянцы Янник Синнер и Маттео Берреттини встретятся во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник начал британский мэйджор с победы над Янником Ханфманом — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

Вопреки ожиданиям, итальянцу все-таки не хватило трех сетов. Прошлогодний полуфиналист очень слабо провел третью партию, по ходу которой немец вел даже со счетом 4:0.

Также стоит отметить, что у Синнера были проблемы на подаче — на первом мяче точность была всего лишь 58 процентов.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Также стоит отметить, что у Ханфмана было 11 брейк-пойнтов, тогда как у Синнера — только пять.

В общем, это был не самый лучший день для первой ракетки мира.

Берреттини

Маттео на старте турнира одержал победу над Мартоном Фучовичем — 7:6, 6:2, 3:6, 6:1.

Берреттини пришлось провести дополнительный сет только из-за одной ошибки в третьей партии, когда он не смог взять гейм на подаче при счете 1:2.

Но в любом случае было заметно, что Берреттини неплохо подготовился к своему любимому турниру «Большого шлема».

В 2021-м Маттео дошел на Уимблдоне до финала. После 2018 года он не проигрывал здесь раньше четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.18, победу Берреттини букмекеры предлагают за 4.85.

Прогноз: встреча с Берреттини уже во втором круге, да еще и на Уимблдоне — самая настоящая неприятность для Синнера, который приехал бороться за титул, но в итоге может сойти с дистанции задолго до финала. У Янника будут проблемы в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.93.