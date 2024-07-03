Синнер проиграет Берреттини во втором круге Уимблдона?

Синнер
Янник начал британский мэйджор с победы над Янником Ханфманом — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.
Вопреки ожиданиям, итальянцу все-таки не хватило трех сетов. Прошлогодний полуфиналист очень слабо провел третью партию, по ходу которой немец вел даже со счетом 4:0.
Также стоит отметить, что у Синнера были проблемы на подаче — на первом мяче точность была всего лишь 58 процентов.
Также стоит отметить, что у Ханфмана было 11 брейк-пойнтов, тогда как у Синнера — только пять.
В общем, это был не самый лучший день для первой ракетки мира.
Берреттини
Маттео на старте турнира одержал победу над Мартоном Фучовичем — 7:6, 6:2, 3:6, 6:1.
Берреттини пришлось провести дополнительный сет только из-за одной ошибки в третьей партии, когда он не смог взять гейм на подаче при счете 1:2.
Но в любом случае было заметно, что Берреттини неплохо подготовился к своему любимому турниру «Большого шлема».
В 2021-м Маттео дошел на Уимблдоне до финала. После 2018 года он не проигрывал здесь раньше четвертого круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.18, победу Берреттини букмекеры предлагают за 4.85.
Прогноз: встреча с Берреттини уже во втором круге, да еще и на Уимблдоне — самая настоящая неприятность для Синнера, который приехал бороться за титул, но в итоге может сойти с дистанции задолго до финала. У Янника будут проблемы в предстоящем матче.
- 2.07Харрис — Шелтон: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.14Сонего — Баутиста-Агут: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.93Чжан — Штруфф: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.93.