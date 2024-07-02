Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Коккинакис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Оже-Альяссим

Как и в прошлом году, у Феликса была не самая насыщенная подготовка к Уимблдону.

В середине июня канадский теннисист проиграл немцу Доминику Кепферу на старте турнира в Галле.

На неделе перед британским мэйджором Оже-Альяссим провел два выставочных матча — выиграл у Диего Шварцмана и Борны Чорича.

В двух предыдущих сезонах Оже-Альяссим не смог пройти первый круг на Уимблдоне, проиграв американца Максиму Кресси и Майклу Ммо.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Но также не будем забывать, что в 2021-м Феликс дошел на главном травяном турнире до четвертьфинала.

Коккинакис

В отличие от прошлого сезона, на этот раз австралийскому теннисисту не пришлось участвовать в квалификации.

В 2023-м Танаси уступил уже на старте отбора швейцарцу Леандро Риди.

В прошлом месяце Коккинакис обыграл итальянца Луку Нарди в первом раунде квалификации турнира в Лондоне. На матч против японца Таро Даниэля представитель Зеленого континента не вышел из-за повреждения.

За пару дней до начала Уимблдона Коккинакис выиграл у Шварцмана в рамках выставочного матча.

В предыдущих сезонах Танаси лишь однажды смог пройти на британском мэйджоре первый круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.37, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 3.10.

Прогноз: от Феликса всегда надо ждать подвоха. С некоторых пор он стал чересчур непредсказуемым игроком. Вполне вероятно, что и в предстоящем матче он либо с трудом подтвердит статус фаворита, либо вообще не сделает этого.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,0 за 1.92.