Оже-Альяссим
Как и в прошлом году, у Феликса была не самая насыщенная подготовка к Уимблдону.
В середине июня канадский теннисист проиграл немцу Доминику Кепферу на старте турнира в Галле.
На неделе перед британским мэйджором Оже-Альяссим провел два выставочных матча — выиграл у Диего Шварцмана и Борны Чорича.
В двух предыдущих сезонах Оже-Альяссим не смог пройти первый круг на Уимблдоне, проиграв американца Максиму Кресси и Майклу Ммо.
Но также не будем забывать, что в 2021-м Феликс дошел на главном травяном турнире до четвертьфинала.
Коккинакис
В отличие от прошлого сезона, на этот раз австралийскому теннисисту не пришлось участвовать в квалификации.
В 2023-м Танаси уступил уже на старте отбора швейцарцу Леандро Риди.
В прошлом месяце Коккинакис обыграл итальянца Луку Нарди в первом раунде квалификации турнира в Лондоне. На матч против японца Таро Даниэля представитель Зеленого континента не вышел из-за повреждения.
За пару дней до начала Уимблдона Коккинакис выиграл у Шварцмана в рамках выставочного матча.
В предыдущих сезонах Танаси лишь однажды смог пройти на британском мэйджоре первый круг.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.37, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 3.10.
Прогноз: от Феликса всегда надо ждать подвоха. С некоторых пор он стал чересчур непредсказуемым игроком. Вполне вероятно, что и в предстоящем матче он либо с трудом подтвердит статус фаворита, либо вообще не сделает этого.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 41,0 за 1.92.