Британец Дэн Эванс сыграет против чилийца Алехандро Табило в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эванс

Две недели назад Дэн не смог завершить матч против Брэндона Накашимы в первом круге турнира в Лондоне.

Как потом выяснилось, британец снялся из-за проблем с коленом. Несмотря на это, он все же решил играть на Уимблдоне.

«Если я пропущу Олимпиаду или "Уимблдон", с этим будет тяжело смириться», — заявил Эванс за десять дней до начала домашнего мэйджора.

Есть ощущение, что Дэн не успел полностью восстановиться. Этом момент нужно обязательно учитывать.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Также стоит отметить, что Эванс не смог пройти первый круг на Уимблдоне в двух предыдущих сезонах.

Табило

Алехандро тем временем как раз перед стартом Уимблдона дебютировал в топ-20.

Это случилось после сенсационной победы чилийского теннисиста на Мальорке.

Несмотря на то, что Табило уже неоднократно удивлял в текущем сезоне, это все равно сенсация, поскольку до прошлой недели он выиграл лишь два матча на траве на уровне основной сетки ATP.

На турнире в Испании 27-летний Табило выиграл у Александра Шевченко, Якуба Меньшика, Гаэля Монфиса и Себастьяна Офнера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.87, победу Табило букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: в мае Алехандро дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме, обыграл там даже Новака Джоковича, но вскоре после этого уступил Зизу Бергсу на старте Ролан Гаррос. Но в данном случае действительно логично предположить, что чилиец обыграет соперника, у которого есть проблемы с коленом.

Рекомендуемая ставка: победа Табило с форой по сетам (-1,5) за 1.88.