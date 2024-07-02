Эванс
Две недели назад Дэн не смог завершить матч против Брэндона Накашимы в первом круге турнира в Лондоне.
Как потом выяснилось, британец снялся из-за проблем с коленом. Несмотря на это, он все же решил играть на Уимблдоне.
«Если я пропущу Олимпиаду или "Уимблдон", с этим будет тяжело смириться», — заявил Эванс за десять дней до начала домашнего мэйджора.
Есть ощущение, что Дэн не успел полностью восстановиться. Этом момент нужно обязательно учитывать.
Также стоит отметить, что Эванс не смог пройти первый круг на Уимблдоне в двух предыдущих сезонах.
Табило
Алехандро тем временем как раз перед стартом Уимблдона дебютировал в топ-20.
Это случилось после сенсационной победы чилийского теннисиста на Мальорке.
Несмотря на то, что Табило уже неоднократно удивлял в текущем сезоне, это все равно сенсация, поскольку до прошлой недели он выиграл лишь два матча на траве на уровне основной сетки ATP.
На турнире в Испании 27-летний Табило выиграл у Александра Шевченко, Якуба Меньшика, Гаэля Монфиса и Себастьяна Офнера.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.87, победу Табило букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: в мае Алехандро дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме, обыграл там даже Новака Джоковича, но вскоре после этого уступил Зизу Бергсу на старте Ролан Гаррос. Но в данном случае действительно логично предположить, что чилиец обыграет соперника, у которого есть проблемы с коленом.
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Рекомендуемая ставка: победа Табило с форой по сетам (-1,5) за 1.88.