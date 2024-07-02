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    Табило воспользуется проблемами Эванса?

    Эванс — Табило. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Уимблдон 2 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Табило
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    Алехандро Табило
    Британец Дэн Эванс сыграет против чилийца Алехандро Табило в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эванс

    Две недели назад Дэн не смог завершить матч против Брэндона Накашимы в первом круге турнира в Лондоне.

    Как потом выяснилось, британец снялся из-за проблем с коленом. Несмотря на это, он все же решил играть на Уимблдоне.

    «Если я пропущу Олимпиаду или "Уимблдон", с этим будет тяжело смириться», — заявил Эванс за десять дней до начала домашнего мэйджора.

    Есть ощущение, что Дэн не успел полностью восстановиться. Этом момент нужно обязательно учитывать.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Также стоит отметить, что Эванс не смог пройти первый круг на Уимблдоне в двух предыдущих сезонах.

    Табило

    Алехандро тем временем как раз перед стартом Уимблдона дебютировал в топ-20.

    Это случилось после сенсационной победы чилийского теннисиста на Мальорке.

    Несмотря на то, что Табило уже неоднократно удивлял в текущем сезоне, это все равно сенсация, поскольку до прошлой недели он выиграл лишь два матча на траве на уровне основной сетки ATP.

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    На турнире в Испании 27-летний Табило выиграл у Александра Шевченко, Якуба Меньшика, Гаэля Монфиса и Себастьяна Офнера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.87, победу Табило букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: в мае Алехандро дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме, обыграл там даже Новака Джоковича, но вскоре после этого уступил Зизу Бергсу на старте Ролан Гаррос. Но в данном случае действительно логично предположить, что чилиец обыграет соперника, у которого есть проблемы с коленом.

    Рекомендуемая ставка: победа Табило с форой по сетам (-1,5) за 1.88.

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    Эванс — Табило: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Табило воспользуется проблемами Эванса?
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