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    Норри не пройдет даже первый круг на домашнем «Шлеме»?

    Норри — Диас Акоста. Ставка (к. 2.25) и прогноз на Уимблдон 2 июля 2024 года

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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против аргентинца Факундо Диаса Акосты в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Диас Акоста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 02 Июля 2024 года

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 16:30 Facundo Acosta

    Facundo Acosta

  • Уимблдон. Мужчины
    •

    Норри

    Два года назад Кэмерон остановился на домашнем мэйджоре в шаге от финала. Сейчас к таким подвигам он явно не готов.

    В прошлом месяце британец провалил сразу три травяных турнира, в том числе «челленджер» в Сербитоне, на котором он уже во втором круге проиграл сопернику из седьмой сотни рейтинга.

    На престижном турнире в Лондоне Норри уступил в первом раунде Милошу Раоничу. Канадец в этом матче выполнил 47 подач навылет.

    Еще одним разочарованием стало поражение от финна Эмиля Руусувуори на старте турнира в Истборне.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В общем, карьера Норри явно пошла на спад, о чем свидетельствует в том числе и падение в рейтинге — по итогам июня экс-восьмая ракетка мира покинул топ-40.

    Диас Акоста

    Факундо — один из дебютантов британского мэйджора. В этом году он закрепился в топ-100, поэтому теперь ему не надо было участвовать в квалификации.

    В отличие от своего соперника, аргентинец не играл на траве в прошлом месяце.

    Более того, в предыдущих двух сезонах он провел на этом покрытии лишь два матча — по одному в отборе Уимблдона.

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    В общем, Диас Акоста вряд ли сильно переживает по поводу результата в предстоящем матче. И это, кстати, не очень хорошо для Норри.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что фаворит легко пройдет первый круг. Победу Диаса Акосты предлагают за 10.50.

    Прогноз: в прошлом году Кэм с трудом обыграл аргентинца на грунте в Буэнос-Айресе. И есть подозрение, что Факундо зацепит хотя бы сет даже в предстоящем матче на траве.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.25.

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    Норри — Диас Акоста: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Норри не пройдет даже первый круг на домашнем «Шлеме»?
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