Британец Кэмерон Норри сыграет против аргентинца Факундо Диаса Акосты в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Диас Акоста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Норри

Два года назад Кэмерон остановился на домашнем мэйджоре в шаге от финала. Сейчас к таким подвигам он явно не готов.

В прошлом месяце британец провалил сразу три травяных турнира, в том числе «челленджер» в Сербитоне, на котором он уже во втором круге проиграл сопернику из седьмой сотни рейтинга.

На престижном турнире в Лондоне Норри уступил в первом раунде Милошу Раоничу. Канадец в этом матче выполнил 47 подач навылет.

Еще одним разочарованием стало поражение от финна Эмиля Руусувуори на старте турнира в Истборне.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В общем, карьера Норри явно пошла на спад, о чем свидетельствует в том числе и падение в рейтинге — по итогам июня экс-восьмая ракетка мира покинул топ-40.

Диас Акоста

Факундо — один из дебютантов британского мэйджора. В этом году он закрепился в топ-100, поэтому теперь ему не надо было участвовать в квалификации.

В отличие от своего соперника, аргентинец не играл на траве в прошлом месяце.

Более того, в предыдущих двух сезонах он провел на этом покрытии лишь два матча — по одному в отборе Уимблдона.

В общем, Диас Акоста вряд ли сильно переживает по поводу результата в предстоящем матче. И это, кстати, не очень хорошо для Норри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что фаворит легко пройдет первый круг. Победу Диаса Акосты предлагают за 10.50.

Прогноз: в прошлом году Кэм с трудом обыграл аргентинца на грунте в Буэнос-Айресе. И есть подозрение, что Факундо зацепит хотя бы сет даже в предстоящем матче на траве.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.25.