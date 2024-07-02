Кэмерон Норри
Facundo Acosta
Норри
Два года назад Кэмерон остановился на домашнем мэйджоре в шаге от финала. Сейчас к таким подвигам он явно не готов.
В прошлом месяце британец провалил сразу три травяных турнира, в том числе «челленджер» в Сербитоне, на котором он уже во втором круге проиграл сопернику из седьмой сотни рейтинга.
На престижном турнире в Лондоне Норри уступил в первом раунде Милошу Раоничу. Канадец в этом матче выполнил 47 подач навылет.
Еще одним разочарованием стало поражение от финна Эмиля Руусувуори на старте турнира в Истборне.
В общем, карьера Норри явно пошла на спад, о чем свидетельствует в том числе и падение в рейтинге — по итогам июня экс-восьмая ракетка мира покинул топ-40.
Диас Акоста
Факундо — один из дебютантов британского мэйджора. В этом году он закрепился в топ-100, поэтому теперь ему не надо было участвовать в квалификации.
В отличие от своего соперника, аргентинец не играл на траве в прошлом месяце.
Более того, в предыдущих двух сезонах он провел на этом покрытии лишь два матча — по одному в отборе Уимблдона.
В общем, Диас Акоста вряд ли сильно переживает по поводу результата в предстоящем матче. И это, кстати, не очень хорошо для Норри.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что фаворит легко пройдет первый круг. Победу Диаса Акосты предлагают за 10.50.
Прогноз: в прошлом году Кэм с трудом обыграл аргентинца на грунте в Буэнос-Айресе. И есть подозрение, что Факундо зацепит хотя бы сет даже в предстоящем матче на траве.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.25.