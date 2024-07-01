2-й таймАргентина — ПеруОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро МартинесАргентина — Перу. Онлайн Юлиан Нагельсманн (главный тренер сборной Германии)Дневник Евро-2024. Швейцария и Германия — в 1/4 финала, остановка матча, действующие чемпионы прекратили борьбу на турнире Рубен ВаргасКороче, Евро. 29-30 июня
  • 00:19
    • Германия победила Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
    Все новости спорта

    Вавринка проиграет 245-й ракетке мира?

    Вавринка — Брум. Ставка (к. 2.17) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Станислас Вавринка Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Вавринка — Брум
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против британца Чарльза Брума в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Брум, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Вавринка

    Стэн, по всей видимости, приехал на свой последний в карьере Уимблдон.

    На такие мысли наталкивают эмоции швейцарца после поражения от Павла Котова во втором круге Ролан Гаррос. Он действительно с трудом сдерживал слезы, когда покидал корт и прощался с болельщиками.

    Как и в прошлом году, 39-летний Вавринка пропустил перед Уимблдоном все июньские турниры на траве.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Примечательно, что в 2023-м это не помешало ему дойти до третьего раунда. Прежде чем проиграть Новаку Джоковичу, он остановил Эмиля Руусувуори и Томаса Этчеверри.

    На этот раз Стэну вряд ли стоит рассчитывать на подобный результат.

    Брум

    Чарльз тем временем впервые в карьере сыграет в основной сетке домашнего мэйджора. На этот раз он получил от организаторов wild card.

    В 2023-м британец не смог пройти второй раунд квалификации, а еще годом ранее уступил на старте отбора.

    Но сейчас важно сделать акцент на недавних результатах Брума. В середине июня он дошел до финала на «челленджере» в Ноттингеме. В четвертьфинале 245-я ракетка мира обыграл Дэна Эванса, а в полуфинале — Билли Харриса, который чуть позже здорово выступил в Лондоне и Истборне.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В общем, 26-летнего Брума точно не стоит недооценивать, особенно в матче против опытного, но все-таки очень возрастного соперника.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.69, победу Брума букмекеры предлагают за 2.17.

    Прогноз: опыт, конечно, имеет большое значение, но в данном случае мы считаем, что Стэн, скорее всего, не справится с соперником из третьей сотни рейтинга. На траве это очень даже реально.

    Рекомендуемая ставка: победа Брума за 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Гэрри — Пейдж
  • Бои
  • Сегодня в 05:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Силва — Чиассон
  • Бои
  • Сегодня в 05:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Смит — Долидзе
  • Бои
  • Сегодня в 06:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лопес — Клаггетт
  • Бои
  • Сегодня в 06:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ортега — Лопес
  • Бои
  • Сегодня в 06:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Перейра — Прохазка
  • Бои
  • Сегодня в 07:15
    •  2.57
  • Прогноз на матч Алай — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Локомотив — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Панджшер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Актобе — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Насаф — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Нафтан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вавринка — Брум: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Вавринка проиграет 245-й ракетке мира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры