Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против британца Чарльза Брума в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Брум, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вавринка

Стэн, по всей видимости, приехал на свой последний в карьере Уимблдон.

На такие мысли наталкивают эмоции швейцарца после поражения от Павла Котова во втором круге Ролан Гаррос. Он действительно с трудом сдерживал слезы, когда покидал корт и прощался с болельщиками.

Как и в прошлом году, 39-летний Вавринка пропустил перед Уимблдоном все июньские турниры на траве.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Примечательно, что в 2023-м это не помешало ему дойти до третьего раунда. Прежде чем проиграть Новаку Джоковичу, он остановил Эмиля Руусувуори и Томаса Этчеверри.

На этот раз Стэну вряд ли стоит рассчитывать на подобный результат.

Брум

Чарльз тем временем впервые в карьере сыграет в основной сетке домашнего мэйджора. На этот раз он получил от организаторов wild card.

В 2023-м британец не смог пройти второй раунд квалификации, а еще годом ранее уступил на старте отбора.

Но сейчас важно сделать акцент на недавних результатах Брума. В середине июня он дошел до финала на «челленджере» в Ноттингеме. В четвертьфинале 245-я ракетка мира обыграл Дэна Эванса, а в полуфинале — Билли Харриса, который чуть позже здорово выступил в Лондоне и Истборне.

В общем, 26-летнего Брума точно не стоит недооценивать, особенно в матче против опытного, но все-таки очень возрастного соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.69, победу Брума букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: опыт, конечно, имеет большое значение, но в данном случае мы считаем, что Стэн, скорее всего, не справится с соперником из третьей сотни рейтинга. На траве это очень даже реально.

Рекомендуемая ставка: победа Брума за 2.17.