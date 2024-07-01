Баэс
Судя по недавним турнирам, на траве аргентинцу пока сложно демонстрировать свой лучший теннис.
В Лондоне Себастьян проиграл в первом раунде американцу Томми Полу (4:6, 4:6), а в Истборне уступил на старте турнира сербу Миомиру Кецмановичу (3:6, 2:6).
В прошлом году Баэс проиграл в первом круге Уимблдона чилийцу Марсело Барриосу-Вере.
Баэс за всю карьеру до сих пор выиграл на траве лишь три матча.
Накашима
Брэндон тем временем надеется как минимум повторить свой лучший результат на британском мэйджоре. В 2022-м он дошел до четвертого круга, где был близок к победе над Ником Кирьосом.
Американцу в этом сезоне наконец-то удалось преодолеть спад. Не так давно он вернулся в топ-70, в том числе неплохим результатам на траве.
В начале июня Накашима дошел до полуфинала на «челленджере» в британском Сербитоне.
Но главным успехом стал выход в 1/2 финала на турнире в Штутгарте. Прежде чем проиграть Джеку Дрейперу, 22-летний теннисист остановил Кристофера Юбэнкса и Ришара Гаске.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.15, победу Баэса букмекеры предлагают за 5.30.
Прогноз: аргентинец способен переиграть американца на грунте и даже на харде, но на траве — вряд ли. Вполне вероятно, что Брэндону хватит трех сетов для победы над Баэсом.
- 1.97Димитров — Лайович: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.54Гарин — Шан: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 1.76Плишкова — Шнайдер: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в трех сетах за 2.18.