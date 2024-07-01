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    Накашиме хватит трех сетов для победы над Баэсом?

    Баэс — Накашима. Ставка (к. 2.18) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Накашима
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    Брэндон Накашима
    Американец Брэндон Накашима сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Баэс

    Судя по недавним турнирам, на траве аргентинцу пока сложно демонстрировать свой лучший теннис.

    В Лондоне Себастьян проиграл в первом раунде американцу Томми Полу (4:6, 4:6), а в Истборне уступил на старте турнира сербу Миомиру Кецмановичу (3:6, 2:6).

    В прошлом году Баэс проиграл в первом круге Уимблдона чилийцу Марсело Барриосу-Вере.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Баэс за всю карьеру до сих пор выиграл на траве лишь три матча.

    Накашима

    Брэндон тем временем надеется как минимум повторить свой лучший результат на британском мэйджоре. В 2022-м он дошел до четвертого круга, где был близок к победе над Ником Кирьосом.

    Американцу в этом сезоне наконец-то удалось преодолеть спад. Не так давно он вернулся в топ-70, в том числе неплохим результатам на траве.

    В начале июня Накашима дошел до полуфинала на «челленджере» в британском Сербитоне.

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    Но главным успехом стал выход в 1/2 финала на турнире в Штутгарте. Прежде чем проиграть Джеку Дрейперу, 22-летний теннисист остановил Кристофера Юбэнкса и Ришара Гаске.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.15, победу Баэса букмекеры предлагают за 5.30.

    Прогноз: аргентинец способен переиграть американца на грунте и даже на харде, но на траве — вряд ли. Вполне вероятно, что Брэндону хватит трех сетов для победы над Баэсом.

    Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в трех сетах за 2.18.

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    Баэс — Накашима: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Накашиме хватит трех сетов для победы над Баэсом?
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