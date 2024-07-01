Американец Брэндон Накашима сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Баэс

Судя по недавним турнирам, на траве аргентинцу пока сложно демонстрировать свой лучший теннис.

В Лондоне Себастьян проиграл в первом раунде американцу Томми Полу (4:6, 4:6), а в Истборне уступил на старте турнира сербу Миомиру Кецмановичу (3:6, 2:6).

В прошлом году Баэс проиграл в первом круге Уимблдона чилийцу Марсело Барриосу-Вере.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Баэс за всю карьеру до сих пор выиграл на траве лишь три матча.

Накашима

Брэндон тем временем надеется как минимум повторить свой лучший результат на британском мэйджоре. В 2022-м он дошел до четвертого круга, где был близок к победе над Ником Кирьосом.

Американцу в этом сезоне наконец-то удалось преодолеть спад. Не так давно он вернулся в топ-70, в том числе неплохим результатам на траве.

В начале июня Накашима дошел до полуфинала на «челленджере» в британском Сербитоне.

Но главным успехом стал выход в 1/2 финала на турнире в Штутгарте. Прежде чем проиграть Джеку Дрейперу, 22-летний теннисист остановил Кристофера Юбэнкса и Ришара Гаске.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.15, победу Баэса букмекеры предлагают за 5.30.

Прогноз: аргентинец способен переиграть американца на грунте и даже на харде, но на траве — вряд ли. Вполне вероятно, что Брэндону хватит трех сетов для победы над Баэсом.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в трех сетах за 2.18.