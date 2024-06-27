Американец Бен Шелтон сыграет против британца Пола Джабба в четвертьфинале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Джабб, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен наконец-то смог выиграть матч на траве. До этого у него было два неприятных поражения — сначала на старте турнира в Штутгарте, а потом в первом круге в Лондоне.

В Истборне американский теннисист начал с уверенной победы над Ринки Хиджикатой — 6:4, 6:0.

Шелтон не отдал ни гейма на своей подаче, несмотря на то, что у австралийца было шесть брейк-пойнов.

Прогнозы на теннис

Несмотря на счет, здесь все-таки стоит отметить, что Шелтону очень помогли ошибки соперника, который на этот раз слабо играл на своей подаче.

Джабб

Для Пола текущая неделя абсолютно лучшая в его пока что не самой яркой карьере. Он впервые выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Как ни крути, а на траве опасен почти любой британец — даже из топ-300.

Джабб на данный момент находится в рейтинге на 289-й строчке, но это не помешало ему обыграть в решающем раунде квалификации бразильца Тиаго Монтейро.

В первом круге 24-летний Джабб разгромил немца Максимилиана Мартерера — 6:1, 6:2.

В следующем матче Пол не оставил шансов австралийцу Адаму Уолтону — 6:0, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.39, победу Джабба букмекеры предлагают за 3.02.

Прогноз: два ода назад Бен с трудом выиграл у Пола на «челленджере» в Шарлотсвилле. Несмотря на то, что американец с тех пор успел дебютировать в топ-15, у нас все равно нет уверенности в том, что он спокойно обыграет британского теннисиста. На траве Шелтон пока выглядит не так убедительно, как на остальных покрытиях.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.