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    Шелтон — Джабб. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир на Мальорке 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Джабб
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против британца Пола Джабба в четвертьфинале турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 27 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Джабб, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 27 Июня 2024 года

    Бен Шелтон (США)

  • Мальорка. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 19:00 Paul Jubb

    Paul Jubb

  • Мальорка. Мужчины
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    Шелтон

    Бен наконец-то смог выиграть матч на траве. До этого у него было два неприятных поражения — сначала на старте турнира в Штутгарте, а потом в первом круге в Лондоне.

    В Истборне американский теннисист начал с уверенной победы над Ринки Хиджикатой — 6:4, 6:0.

    Шелтон не отдал ни гейма на своей подаче, несмотря на то, что у австралийца было шесть брейк-пойнов.

    Прогнозы на теннис

    Несмотря на счет, здесь все-таки стоит отметить, что Шелтону очень помогли ошибки соперника, который на этот раз слабо играл на своей подаче.

    Джабб

    Для Пола текущая неделя абсолютно лучшая в его пока что не самой яркой карьере. Он впервые выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Как ни крути, а на траве опасен почти любой британец — даже из топ-300.

    Джабб на данный момент находится в рейтинге на 289-й строчке, но это не помешало ему обыграть в решающем раунде квалификации бразильца Тиаго Монтейро.

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    В первом круге 24-летний Джабб разгромил немца Максимилиана Мартерера — 6:1, 6:2.

    В следующем матче Пол не оставил шансов австралийцу Адаму Уолтону — 6:0, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.39, победу Джабба букмекеры предлагают за 3.02.

    Прогноз: два ода назад Бен с трудом выиграл у Пола на «челленджере» в Шарлотсвилле. Несмотря на то, что американец с тех пор успел дебютировать в топ-15, у нас все равно нет уверенности в том, что он спокойно обыграет британского теннисиста. На траве Шелтон пока выглядит не так убедительно, как на остальных покрытиях.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

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    Шелтон — Джабб: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на теннис. У Шелтона будут проблемы в матче против 289-й ракетки мира?
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