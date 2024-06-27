Бен Шелтон (США)
Paul Jubb
Шелтон
Бен наконец-то смог выиграть матч на траве. До этого у него было два неприятных поражения — сначала на старте турнира в Штутгарте, а потом в первом круге в Лондоне.
В Истборне американский теннисист начал с уверенной победы над Ринки Хиджикатой — 6:4, 6:0.
Шелтон не отдал ни гейма на своей подаче, несмотря на то, что у австралийца было шесть брейк-пойнов.
Несмотря на счет, здесь все-таки стоит отметить, что Шелтону очень помогли ошибки соперника, который на этот раз слабо играл на своей подаче.
Джабб
Для Пола текущая неделя абсолютно лучшая в его пока что не самой яркой карьере. Он впервые выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Как ни крути, а на траве опасен почти любой британец — даже из топ-300.
Джабб на данный момент находится в рейтинге на 289-й строчке, но это не помешало ему обыграть в решающем раунде квалификации бразильца Тиаго Монтейро.
В первом круге 24-летний Джабб разгромил немца Максимилиана Мартерера — 6:1, 6:2.
В следующем матче Пол не оставил шансов австралийцу Адаму Уолтону — 6:0, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.39, победу Джабба букмекеры предлагают за 3.02.
Прогноз: два ода назад Бен с трудом выиграл у Пола на «челленджере» в Шарлотсвилле. Несмотря на то, что американец с тех пор успел дебютировать в топ-15, у нас все равно нет уверенности в том, что он спокойно обыграет британского теннисиста. На траве Шелтон пока выглядит не так убедительно, как на остальных покрытиях.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.