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    Гирон начнет в Истборне с победы над действующим чемпионом?

    Гирон — Серундоло. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Истборне 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гирон — Серундоло
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    Маркос Гирон
    Американец Маркос Гирон сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 17:30 мск. Гирон — Серундоло: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 24 Июня 2024 года

    Маркос Гирон

  • США
    •  Маркос Гирон 17:30 Франсиско Черундоло

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •

    Гирон

    Маркос стал одним из героев прошлой неделе благодаря выходу в четветьфинал турнира в Галле.

    Больше всего впечатляет не сам факт того, что американец прошел два раунда на престижном травяном турнире.

    Гирон преподнес сразу две сенсации, обыграв соперников, которые были настроены бороться за титул.

    В первом круге Гирон остановил россиянина Андрея Рублева (6:4, 7:6), а во втором — итальянца Маттео Берреттини (3:6, 6:4, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    В четвертьфинале Маркос проиграл поляку Хуберту Хуркачу (6:7, 4:6), но и в этом матче он тоже продемонстрировал солидный уровень.

    Серундоло

    Франсиско тем временем пока успел провести лишь один матч на траве.

    На прошлой неделе аргентинский теннисист проиграл Карлосу Алькарасу (1:6, 5:7) на старте турнира в Лондоне.

    Интересно, что в прошлом году Серундоло тоже дошел до четвертого круга на «Ролан Гаррос», после чего сыграл свои первые матчи на траве в Лондоне.

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    Ну а потом все узнали, что Серундоло, оказывается, может побеждать даже на таком специфическом покрытии.

    На этой неделе Франсиско будет защищать прошлогодний титул в Истборне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 1.72, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.13.

    Прогноз: аргентинцу явно не повезло с первым соперником. Американец на прошлой неделе чересчур хорошо играл против Рублева и Берреттини. В общем, скорее всего, у Серундоло будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Гирон — Серундоло. Американец Маркос Гирон сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 17:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Гирон — Серундоло с коэффициентом 1.92.
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