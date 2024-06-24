Американец Маркос Гирон сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге турнира в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 17:30 мск. Гирон — Серундоло: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гирон

Маркос стал одним из героев прошлой неделе благодаря выходу в четветьфинал турнира в Галле.

Больше всего впечатляет не сам факт того, что американец прошел два раунда на престижном травяном турнире.

Гирон преподнес сразу две сенсации, обыграв соперников, которые были настроены бороться за титул.

В первом круге Гирон остановил россиянина Андрея Рублева (6:4, 7:6), а во втором — итальянца Маттео Берреттини (3:6, 6:4, 6:3).

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Маркос проиграл поляку Хуберту Хуркачу (6:7, 4:6), но и в этом матче он тоже продемонстрировал солидный уровень.

Серундоло

Франсиско тем временем пока успел провести лишь один матч на траве.

На прошлой неделе аргентинский теннисист проиграл Карлосу Алькарасу (1:6, 5:7) на старте турнира в Лондоне.

Интересно, что в прошлом году Серундоло тоже дошел до четвертого круга на «Ролан Гаррос», после чего сыграл свои первые матчи на траве в Лондоне.

Ну а потом все узнали, что Серундоло, оказывается, может побеждать даже на таком специфическом покрытии.

На этой неделе Франсиско будет защищать прошлогодний титул в Истборне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 1.72, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: аргентинцу явно не повезло с первым соперником. Американец на прошлой неделе чересчур хорошо играл против Рублева и Берреттини. В общем, скорее всего, у Серундоло будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.