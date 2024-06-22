ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — НидерландыДневник Евро-2024. Первый «сухарь» турнира, камбэк Украины и польские неудачники Александр Зинченко (сборная Украины)Короче, Евро. 21-22 июня Эрик тен Хаг10 проблем «Манчестер Юнайтед», которые должен решить тен Хаг этим летом
  • 11:08
    • Головин восстановился после травмы
    Все новости спорта

    Пол возьмет реванш у Корды?

    Пол — Корда. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Лондоне 22 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Томми Пол Прогнозы на Себастьян Корда
    Прогноз и ставки на Пол — Корда
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томми Пол
    Американцы Томми Пол и Себастьян Корда встретятся в полуфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 22 июня, начало — в 16:30 мск. Пол — Корда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Лондон. Мужчины 22 Июня 2024 года

    Томми Пол

  • США
    •  Томми Пол 16:30 Себастьян Корда

    Себастьян Корда

  • США
    •

    Пол

    Томми в четвертьфинале выиграл у Джека Дрейпера, который перед этим остановил Карлоса Алькараса.

    В отличие от испанца, американскому теннисисту все-таки удалось справиться с агрессивным стилем игры британца — 6:3, 5:7, 6:4.

    Но даже сам Пол признал, что это явно не тот случай, когда можно говорить о том, что это по-настоящему закономерный результат.

    Дрейперу, по всей видимости, не хватило свежести в решающем сете. Все-таки для него это был уже восьмой матч за десять дней.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих матчах на этой неделе Пол обыграл двух латиноамериканцев — аргентинца Себастьяна Баэса и чилийца Алехандро Табило.

    Корда

    Себастьян тем временем дошел до полуфинала на втором турнире подряд. На прошлой неделе он уступил Алексу Де Минору в решающем матче в Хертогенбосе.

    В Лондоне американец начал с победы над россиянином Кареном Хачановым — 7:5, 7:6.

    Во втором круге Корда выиграл у болгарина Григора Димитрова — 6:4, 3:6, 7:5. В решающем сете ему удалось сделать два брейка.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четвертьфинале Корда одержал волевую победу над Ринки Хиджикатой — 6:7, 6:3, 6:4. В первой партии оба допускали чересчур много ошибок, но зато в следующих двух партиях Себастьян, в отличие от австралийца, не отдал ни гейма на своей подаче.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.74, победу Корды букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: буквально на прошлой неделе Себастьян легко переиграл Томми в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе — 6:4, 6:2.

    Сложно сказать, готов ли Пол к реваншу. Когда у Корды получается стабильно подавать первым мячом, остановить его действительно непросто. Здесь все-таки лучше взять ставку на тотал.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Кочаретто — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хуркач — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Томлянович — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Томпсон — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Синнер — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 16:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Кызылжар — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вахш — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Джексон — Курамагомедов
  • Бои
  • Сегодня в 18:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пол — Корда. Американцы Томми Пол и Себастьян Корда встретятся в полуфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 22 июня, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Пол — Корда с коэффициентом 1.99.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры