Американцы Томми Пол и Себастьян Корда встретятся в полуфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 22 июня, начало — в 16:30 мск. Пол — Корда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Пол

Томми в четвертьфинале выиграл у Джека Дрейпера, который перед этим остановил Карлоса Алькараса.

В отличие от испанца, американскому теннисисту все-таки удалось справиться с агрессивным стилем игры британца — 6:3, 5:7, 6:4.

Но даже сам Пол признал, что это явно не тот случай, когда можно говорить о том, что это по-настоящему закономерный результат.

Дрейперу, по всей видимости, не хватило свежести в решающем сете. Все-таки для него это был уже восьмой матч за десять дней.

Прогнозы на теннис

В предыдущих матчах на этой неделе Пол обыграл двух латиноамериканцев — аргентинца Себастьяна Баэса и чилийца Алехандро Табило.

Корда

Себастьян тем временем дошел до полуфинала на втором турнире подряд. На прошлой неделе он уступил Алексу Де Минору в решающем матче в Хертогенбосе.

В Лондоне американец начал с победы над россиянином Кареном Хачановым — 7:5, 7:6.

Во втором круге Корда выиграл у болгарина Григора Димитрова — 6:4, 3:6, 7:5. В решающем сете ему удалось сделать два брейка.

В четвертьфинале Корда одержал волевую победу над Ринки Хиджикатой — 6:7, 6:3, 6:4. В первой партии оба допускали чересчур много ошибок, но зато в следующих двух партиях Себастьян, в отличие от австралийца, не отдал ни гейма на своей подаче.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.74, победу Корды букмекеры предлагают за 2.10.

Прогноз: буквально на прошлой неделе Себастьян легко переиграл Томми в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе — 6:4, 6:2.

Сложно сказать, готов ли Пол к реваншу. Когда у Корды получается стабильно подавать первым мячом, остановить его действительно непросто. Здесь все-таки лучше взять ставку на тотал.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.