Итальянец Янник Синнер сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в полуфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 22 июня, начало — в 16:00 мск. Синнер — Чжан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Синнер

Янник вышел в полуфинал на семи из восьми турниров в этом году. То есть парень регулярно подтверждает, что на данный момент действительно является лучшим в мире.

Невероятная стабильность, которая пока может только сниться даже Карлосу Алькарасу.

Правда, на этой неделе итальянец провел уже три трехсетовых матча. Но надо понимать, что на траве можно не отдать ни гейма на своей подаче, но в итоге проиграть сет на тай-брейке из-за одной досадной ошибки.

Именно так и случилось в матче 1/4 финала против Яна-Леннарда Штруффа — 6:2, 6:7, 7:6. Синнер не очень удачно провел тай-брейк второго сета. Зато на решающем он сыграл просто идеально.

Прогнозы на теннис

В предыдущих матчах Синнер выиграл у нидерландца Таллона Грикспора и венгра Фабиана Марожана.

Чжан

Чжичжэнь тем временем второй раз добрался до полуфинала на уровне ATP и впервые на траве.

В четвертьфинале китайский теннисист одержал победу над Кристофером Юбэнксом — 6:4, 4:6, 7:5.

Чжан второй раз подряд выиграл матч, в котором уступал в третьем сете. Американец вел с брейком 5:2, но в итоге позволил представителю Поднебесной взять пять геймов подряд.

Перед этим Чжан совершил камбэк в матче против россиянина Даниила Медведева — 6:3, 2:6, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Синнера. На Чжана можно поставить за 7.20.

Прогноз: да, вряд ли китаец подарит еще одну сенсацию. В отличие от Медведева, Янник, скорее всего, спокойно переиграет 42-ю ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 19,5 за 1.82.