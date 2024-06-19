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    Арнальди возьмет реванш у Хиджикаты?

    Хиджиката — Арнальди. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Лондоне 19 июня 2024 года

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    Маттео Арнальди
    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 19 июня, начало — в 14:00 мск. Хиджиката — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 19 Июня 2024 года

    Ринки Хиджиката (Австралия)

  • Лондон. Мужчины
    •  Ринки Хиджиката (Австралия) 14:00 Маттео Арнальди (Италия)

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Лондон. Мужчины
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    Хиджиката

    Ринки с учетом квалификации провел в Лондоне уже три матча.

    Сначала австралиец прошел квалификацию: представитель Зеленого континента выиграл у британца Генри Сирла и француза Артура Риндеркнеша.

    В первом круге Хиджиката встретился с Фрэнсисом Тиафо. После двух напряженных сетов американец в начале третьего отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

    На прошлой неделе Хиджиката проиграл своему соотечественнику Алексею Попырину на старте турнира в нидерландском Хертогенбосе.

    Прогнозы на теннис

    Лучшими результатами 98-й ракетки мира в этом сезоне пока что остаются четвертьфинал в Брисбене и Делрэй-Бич.

    Арнальди

    Маттео в первом раунде одержал волевую победу над Юго Эмбером — 3:6, 6:1, 7:6.

    Несмотря на то, что у итальянца минимальный опыт выступлений на траве, сенсацией этот результат все-таки нельзя назвать.

    Арнальди в этом сезоне стал значительно лучше играть на всех покрытиях. Достаточно вспомнить его невероятную победу над Андреем Рублевым в третьем круге «Ролан Гаррос».

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    Маттео не очень уверенно начал матч против Эмбера, но в дальнейшем практически не ошибался. Также стоит отметить, что на решающем тай-брейке он отыграл матчбол, взяв два очка на приеме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 2.37, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: ранее в этом сезоне Маттео проиграл австралийцу в Делрэй-Бич. Тогда им не хватило двух сетов. Скорее всего, в предстоящем матче Арнальди и Хиджиката тоже не обойдутся без дополнительной партии.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.

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    Хиджиката — Арнальди. Итальянец Маттео Арнальди сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 19 июня, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Арнальди с коэффициентом 2.30.
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