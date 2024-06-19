Ринки Хиджиката (Австралия)
Маттео Арнальди (Италия)
Хиджиката
Ринки с учетом квалификации провел в Лондоне уже три матча.
Сначала австралиец прошел квалификацию: представитель Зеленого континента выиграл у британца Генри Сирла и француза Артура Риндеркнеша.
В первом круге Хиджиката встретился с Фрэнсисом Тиафо. После двух напряженных сетов американец в начале третьего отказался от продолжения борьбы из-за травмы.
На прошлой неделе Хиджиката проиграл своему соотечественнику Алексею Попырину на старте турнира в нидерландском Хертогенбосе.
Лучшими результатами 98-й ракетки мира в этом сезоне пока что остаются четвертьфинал в Брисбене и Делрэй-Бич.
Арнальди
Маттео в первом раунде одержал волевую победу над Юго Эмбером — 3:6, 6:1, 7:6.
Несмотря на то, что у итальянца минимальный опыт выступлений на траве, сенсацией этот результат все-таки нельзя назвать.
Арнальди в этом сезоне стал значительно лучше играть на всех покрытиях. Достаточно вспомнить его невероятную победу над Андреем Рублевым в третьем круге «Ролан Гаррос».
Маттео не очень уверенно начал матч против Эмбера, но в дальнейшем практически не ошибался. Также стоит отметить, что на решающем тай-брейке он отыграл матчбол, взяв два очка на приеме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 2.37, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.59.
Прогноз: ранее в этом сезоне Маттео проиграл австралийцу в Делрэй-Бич. Тогда им не хватило двух сетов. Скорее всего, в предстоящем матче Арнальди и Хиджиката тоже не обойдутся без дополнительной партии.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.