Итальянец Маттео Арнальди сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 19 июня, начало — в 14:00 мск. Хиджиката — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хиджиката

Ринки с учетом квалификации провел в Лондоне уже три матча.

Сначала австралиец прошел квалификацию: представитель Зеленого континента выиграл у британца Генри Сирла и француза Артура Риндеркнеша.

В первом круге Хиджиката встретился с Фрэнсисом Тиафо. После двух напряженных сетов американец в начале третьего отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

На прошлой неделе Хиджиката проиграл своему соотечественнику Алексею Попырину на старте турнира в нидерландском Хертогенбосе.

Прогнозы на теннис

Лучшими результатами 98-й ракетки мира в этом сезоне пока что остаются четвертьфинал в Брисбене и Делрэй-Бич.

Арнальди

Маттео в первом раунде одержал волевую победу над Юго Эмбером — 3:6, 6:1, 7:6.

Несмотря на то, что у итальянца минимальный опыт выступлений на траве, сенсацией этот результат все-таки нельзя назвать.

Арнальди в этом сезоне стал значительно лучше играть на всех покрытиях. Достаточно вспомнить его невероятную победу над Андреем Рублевым в третьем круге «Ролан Гаррос».

Маттео не очень уверенно начал матч против Эмбера, но в дальнейшем практически не ошибался. Также стоит отметить, что на решающем тай-брейке он отыграл матчбол, взяв два очка на приеме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 2.37, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: ранее в этом сезоне Маттео проиграл австралийцу в Делрэй-Бич. Тогда им не хватило двух сетов. Скорее всего, в предстоящем матче Арнальди и Хиджиката тоже не обойдутся без дополнительной партии.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.